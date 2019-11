Az FIA újabb technikai direktívákat adott ki a motorügy kapcsán

A Ferrari nagy motorereje és végsebessége miatt hónapokon át ment a vita arról, hogy mi is lehet a háttérben. Miután az FIA eddig a pontig egyetlen egy alkalommal sem kapott óvást, a Ferrari ellen nem indítottak vizsgálatot. A gépátvétel során azonban továbbra is minden autót alaposan átvizsgálnak, miközben a szenzorok is adatokat küldenek a különböző egységekről, rendszerekről.

A Red Bull azonban hivatalosan is levelet írt a szövetségnek a Ferrari miatt, és mint az később kiderült, a kutatás legnagyobb részét a Mercedes végezte el, de az osztrákok voltak azok, akik megtették a szükséges lépéseket. Az FIA emiatt az Amerikai Nagydíjon technikai direktívákat adott ki az üzemanyag-áramlás szabályairól, miután a Red Bull arra volt kíváncsi, hogy bizonyos megoldások legálisak vagy sem.

Nos, sokat nem kellett várnunk arra, hogy az FIA újabb ilyen direktívákat adjon ki a Forma-1-ben. A német Auto Motor und Sport beszámolója szerint a szövetség szerdán küldte ki ezeket az új direktívákat, amik felhívják a figyelmet arra, hogy a közbenső hűtőből, a töltőlevegő-hűtőből és az ERS rendszerből származó gyúlékony folyadékok nem használhatóak fel égés céljából, mellyel a teljesítmény növekedhet. A Brazil GP előtt TD 38/19 szám alatt küldték ki ezeket a direktívákat, de minden bizonnyal nem ez lesz az utolsó ilyen.

Az egyik konkurens azt jósolja, hogy a következő hetekben még több technikai direktíva fog érkezni, hogy az FIA az összes lehetséges elméletet kizárja, egyúttal megakadályozván a folyamatos kételkedéseket a Ferrari kapcsán, valamint megelőzvén azt, hogy a gyártók ezen a területen egy olyan harcot vívjanak egymással, ami újabb technikai pontosításokat eredményezhet.

A riválisok azonban továbbra sem biztosak abban, hogy mitől ilyen erős a Ferrari motorja, ami Austinban már nem volt olyan domináns, így emiatt igen érdekes lesz látni, hogy mi lesz Brazíliában a hétvégén. Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke elutasította a vádakat, és azt mondta, csak más beállítást használtak Amerikában, hogy gyorsabbak legyenek a kanyarokban, emiatt voltak lassabbak az egyenes részeken. Interlagos egy tökéletes helyszín lesz a „tesztre” az 1.2 kilométer hosszú egyenesével, ahol teljes gázon mennek a versenyzők, maximális fordulat mellett. Charles Leclerc lehet a legjobb példa, aki egy teljesen új motort kap, és mivel már csak két hétvége van hátra, az erőforrást végig maximumon használhatja.

