Az FIA újabb lépése a motorügyben: minden csapattól információkat, adatokat várnak

Sebastian Vettel, a Ferrari német világbajnok versenyzője Brazíliában a csütörtöki médianapon csak legyintett, amikor a motorügyről kérdezték, és elmondása szerint nincs többről szó, minthogy Amerikában csak több leszorítóerővel mentek, így az egyenesekben lassabbak voltak. Továbbá Vettel nem tartotta túl profinak és érettnek Max Verstappen austini nyilatkozatát, amiről csalásról beszélt.

A hu.motorsport.com az elsők között írt az FIA újabb technikai direktíváiról, amiket a Brazil Nagydíj előtt küldtek ki a csapatoknak, ezúttal az égéstérben felhasználható anyagokról. Nos, most az is kiderült, hogy a szövetség felkérte a csapatokat, nyújtsanak be információkat a kenőanyagok használatáról a motorjuk kapcsán. Ez a legújabb lépés annak biztosítása érdekében, hogy az olajat nem égetik el a teljesítmény növelése céljából.

A csapatokat arra is megkérte az FIA, hogy mindenki küldjön részletes információkat arról, hogy például a motorjukban milyen kenőanyagokat használnak, csatolják azoknak a leírását és mennyiségét. Ez pedig hivatkozást fog adni a szövetségnek, ha a jövőben bármilyen ellenőrzést végez a kenőanyagok felhasználása körül.

Az FIA kényesen figyelt arra, hogy egyetlen egy gyártót se célozzon meg ezzel, emiatt minden versenytársat megkértek az információk továbbítására. Ugyanakkor a riválisok a nyári szünet óta folyamatosan figyelik a Ferrarit, és annak motorelőnyét. A Motorsport.com jelentése szerint néhány héttel ezelőtt legalább egy csapat felkereste a szövetséget, hogy tisztázást kérjen.

Az egyik elmélet az volt, hogy a közbenső hűtőből származó szivárgó folyadékot használják fel az égéstérben, ami egy kémiai folyamat végén több lóerőt generál, mindenfajta feltűnés nélkül. Az F1 és az FIA által kiadott műszaki leírások kimondják, hogy a hűtőrendszereket nem szabad szándékosan ilyen célra használni, semmilyen folyadék lappangó hőjét, kivéve az üzemanyagot, a szokásos módon a motorban történő égős céljából.

