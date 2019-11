Az FIA titkosítva működteti a második F1-es motorszenzort: trükközés kizárva!

A német Auto Motor und Sport ismét fontos technikai hírekről számolt be a Forma-1-ben, ezúttal az évadzáró Abu Dhabi Nagydíj előtt. A szövetség hetek óta újabb és újabb lépéseket tesz annak érdekében, hogy minden módon megakadályozzák az esetleges trükközéseket a motor területén, különösen az üzemanyag átfolyása kapcsán.

Az egész folyamatot a Ferrari körüli hercehurca indította be, mivel a riválisok erősen gyanakodtak az olaszokra, akik nagyon gyorsak az egyenesekben. A Red Bull Racing hivatalosan is levelet írt emiatt a szövetségnek, mely az Amerikai Nagydíj óta több új technikai direktívát adott ki a motor használatára vonatkozólag.

Közben az is kiderült, hogy a Ferrari maximum csak 30 lóerővel lehet erősebb a többi gyártónál, és a kulcs az energiamenedzsmentben rejlik, ezáltal érik el hamarabb a végsebességet, mint a riválisok. Az FIA telemetriai adatai igen más számokat mutatnak, mint amit a többi csapat állított.

Az FIA folytatja a különféle pontosítások kiadását, miközben 2020-ra változtatásokat is tervez. A TD 35/19 határozat szerint az üzemanyag mérésére szolgáló szenzor bármilyen manipulálása illegális. A Brazil Nagydíj után az FIA több csapat üzemanyag-rendszerét is bekérte, melynek eredményeként egy új műszaki irányelv jött létre.

Mindez 2020-tól lép érvénybe, amikor is egy második szenzor kerül be az üzemanyag áramlásának mérésére. Ez azonban még nem minden. Annak érdekében, hogy a csalást 100%-os mértékben ki lehessen szűrni ezen a területen, egy második szenzort építenek be az első mögé. Ellentétben azonban a meglévővel, az új szenzor adatai titkosítva lesznek és a meglévő mérési gyakoriságot is megváltoztatják, amit csak az FIA fog tudni.

Mindezeknek köszönhetően kizárólag az FIA lesz képes leolvasni a második szenzor adatait, így tökéletesen látják majd, pontosan mennyi üzemanyag is áramlott át a mérési pontokon. Az első szenzor esetében a csapatok rendelkeznek bizonyos mozgástérrel, ugyanis saját maguk határozhatják meg a mérési gyakoriságot, így előfordulhat, hogy az adott mérési pont után több üzemanyagot juttatnak az erőforrásba, félrevezető adatokhoz juttatva ezzel az FIA-t. A második szenzor telepítése után ezt a kiskaput egyértelműen bezárják előttük.

Az FIA másik nagy csavarja a történetben, hogy a második érzékelőt véletlenszerűen kapják meg a csapatok, közvetlen a hétvége előtt. A futam után pedig összegyűjtik őket, így lehetetlenné válik az érzékelők manipulációja.

Főszerepben a villanyfényes Yas Marina Circuit, amit a következő héten is használni fognak a csapatok.