Az FIA nagyon ráfeküdt az üzemanyag-áramlással kapcsolatos kérdésekre

A Ferrarit végig szabályosnak minősítette az FIA, és nem indítottak velük szemben hivatalos vizsgálatot, mivel egyrészt nem kaptak óvást, másrészt a szövetségnél rendre mindent rendben találtak a motor területén.

Az évadzáró Abu Dhabi Nagydíjon azonban gondok akadtak a mért üzemanyag mennyiségével, amiért a Ferrari 50 ezer eurós büntetést kapott. Később az is kiderült, hogy idén az olaszokat legalább 10x ellenőrizték a futam előtti mintavétellel, addig ez a német Auto Motor und Sport jelentése szerint a Mercedesnél csak 4x fordult elő.

Ezek a vizsgálatok véletlenszerűek, de az is tény, hogy az Amerikai Nagydíj óta az FIA több új technikai direktívát is kiadott a csapatok számára az üzemanyag átfolyásáról és a motorok használatáról. A Ferrari teljesítménye visszaesett, de Maranellóban tagadják, hogy ennek bármi köze is lenne a direktívákhoz, és semmit sem változtattak.

Jövőre egy plusz szenzor is helyet fog kapni az autókban a pontosabb mérések miatt. Az FIA láthatóan módon nagyon ráfeküdt a problémára, amit a Red Bullnál értékelnek, és Christian Horner szerint a szövetség láthatóan próbálkozik lezárni a réseket.

„Határozottan minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy ezeknek a motoroknak a komplexitása minden egyes területen rendben legyen. Azt hiszem, egyre több lépést tesznek meg annak érdekében, hogy a szürke területek világossá váljanak.” - mondta Horner a lapunk kérdésére.

„Természetesen ez mindig is szerepet játszott, mivel az erőforrások korlátozottak, de szerintem sok erőt fektetnek annak a biztosítására, hogy mindenki számára semleges versenyfeltételeket biztosítsanak.”

„Úgy gondolom, hogy ez a téli időszakba is át fog menni, és a legfontosabb dolog az egyértelműség 2020-ra. Remélhetőleg a jövőbeni szabályváltozások és technikai irányelvek enyhítik az aggodalmakat.”

