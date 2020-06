Az F1-es csapatoknak nagyon óvatosnak kell lenniük, mert kizárást is kaphatnak

A koronavírusra reagálván a Forma-1 több drasztikus költségcsökkentő szabályváltozást szavaztatott meg. Ezekre nagy szükség volt, és még mindig nem látni a válság végét, de a sport folyamatosan reagál a helyzetre.

Ennek részeként homológ komponenseket vezettek be a 2020-es és 2021-es szezonra, valamint a fejlesztési zsetonrendszert, ami által csak korlátozott mértékben lesz fejleszthető az idei autó, melyet végül a következő szezonban is használni fognak.

Ez azt jelenti, hogy az idén használt elemek közül sokat a következő idényben is használniuk kell a csapatoknak, ezzel is enyhítvén a világjárvány okozta károkat, valamint a mezőnyre nehezedő pénzügyi nyomást.

Néhány alkatrészt már az első fordulóban homológizálni fognak, míg más elemeknél ez a második körben történik meg, de lesznek olyanok is, amik csak 2021 elején kerülnek sorra. Ezeket pedig csak az adott dátumokon belül lehet a zsetonrendszerekkel fejleszteni.

„Ez egy mindenki számára nagyon új téma. Soha ezelőtt nem csináltunk ilyet. Mindezt igen gyorsan végre kell hajtanunk.” - fogalmazott a The Race hasábjain Andrew Green, a Racing Point technikai vezetője.

Green szerint nagyon óvatosnak és figyelmesnek kell lenniük a munkálatok során, mert jól tudják, ha hibáznak, akár ki is zárhatják őket az adott eseményről. Emiatt hoztak létre egy külön csoportot, mely azért fog felelni, hogy számon tartsa a homológizált elemeket, azoknak a használatát.

A Racing Point ezen is dolgozik a háttérben, hogy később minden simán menjen, mert a legkisebb hiba is nagyon sokba kerülhet számukra. Egy véletlen változtatás esetén is kizárást kaphat az adott csapat.

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Vannak olyan homológizált alkatrészek is, amik kétszer is frissíthetőek, míg a nagyobb alkatrészek esetében csak egy ilyen frissítés végezhető el. Ezek közé tartozik például az első és hátsó felfüggesztés belső része is.

A csapatokra szigorú határidők fognak vonatkozni az FIA-való kapcsolattartásban, hogy bejelentsék az alkatrészeik módosítási szándékát, és bár megengedett az, hogy visszatérjenek az eredeti specifikációhoz, ha a frissítés nem működik, addig nem szabad további változtatásokat végrehajtani a tervezésben.

Van néhány kivétel a korlátozások listáján, mint például a biztonság, a megbízhatóság, vagy a költség okaiból eredő minimális változtatás. A beállítási opciók is elérhetőek, ha ezek nem jelentenek alapvetően új kialakítást vagy specifikációt.

A kész homológizált komponens szintén minimálisan módosítható, hacsak annak nincs jelentős költsége vagy funkcionális következménye, beleértve a teljesítményhez vagy a súlyhoz köthető javulást.

Greent szerint ez egy bonyolultabb folyamatot jelent, és hihetetlen összetett számukra a rendszer kezelése. A szakember úgy véli, ez az FIA oldaláról is igaz, és ehhez jelentős forrásokra van szükség. „Megértjük az okokat, hogy miért kell ezt tenni. Jelenleg azon dolgozunk, hogy megértsük, mi szükséges az erőforrások területén.”

„Ez egy technikai szabály, és nem egy sportszabályzat. Szóval, ha valaki megsérti ezeket a szabályokat, akkor kizárják az eseményről. Ez egy nagyon súlyos szabályszegés, szóval rendkívül komolyan kell venni.”

