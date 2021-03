Az Alpine alaposan meglepte a többieket ezzel a 70-es éveket idéző megoldással

A modernkori F1-re jellemző, hogy a csapatok igyekeznek minél szűkebben csomagolni a motor körüli területen található elemeket. Az Alpine úgy fest, ezzel ellentétes filozófiát követve tervezte meg 2021-es autóját, ami egyenesen a 70-es évekbe repít vissza minket.

Ha alaposan megnézzük, a korábbi évekhez képest az autón nem a légbeömlő nyílás vagy annak teteje változott, hanem az azt fedő borítás az, ami lényegesen megnövekedett.

Bár elsőre furcsának tűnhet, a megoldás enyhítheti az új szabályok, vagyis a szűkebb padlólemez és hátsó fékhűtők, valamint a diffúzor okozta változások hatásait.

Míg a mezőny nagy része arra törekedett, hogy az oldalsó légbeömlőknél áramló levegőt minél gyorsabban a földre szorítsa, az A521 tervezésénél az Alpine sokkal inkább a hibrid-érát megelőző korszakot idéző megoldással állt elő.

Az Alpine oldalsó légbeömlője így a többi autónál élesebb szögben lett kialakítva, valamint teljes hosszában magasabban helyezkedik el.

Az autón látható megoldással több hely lesz az oldalsó légbeömlők és a padlólemez között, ami a többiekhez képest eltérő válasz az új szabályokra.

Hogy aerodinamikailag elérjék a kívánt hatást, a csapatnak át kellett alakítania az autó hűtőrendszerét. Ennek eredményeképp az oldalsó légbeömlőkön belül helyet foglaló hűtők és egyéb elemek átrendezésre szorultak.

A Renault az eddigi évek során is számos elemet csomagolt hűtési célból a motor köré, ezek száma azonban most a szűkebb oldalsó beömlővel tovább nőtt.

Az Alpine megnövekedett hátsó légbeömlőjén tehát a szabályváltozásokra adott sajátos válasz köszön vissza, mely során igyekeznek a lehető legtöbb leszorítóerőt visszanyerni.

A változás részletes elemzése nélkül is könnyedén párhuzamot vonhatunk ehhez hasonló megoldásokkal az F1 múltjából.

Az óriás légbeömlők egyik úttörője, a Ligier JS5

Így néz ki oldalról

A McLaren M23 megoldása, melyet később szabálytalannak minősítettek.

A Lotus 72 golyószerű légbeömlője

Mercedes W01 airbox comparison, full blade design used at this race, rather than compromises inset

Fotó készítője: Giorgio Piola