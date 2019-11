Az Alfa Romeónál elveszett valami

Az Alfa Romeo az elmúlt hat futamon három pontot gyűjtött, mindet Antonio Giovinazzi révén, ám a legutóbbi három alkalommal már az olasz sem szerzett pontot. Ennek köszönhetően a Haas hét pontra megközelítette az Alfa Romeót a konstruktőri tabellán, pedig az amerikai istálló is ezer sebből vérzik. Pedig a nyári szünetet még kedvezőbb pozícióban várhatta a csapat.

Augusztusban a csapat még hetedik volt, és a hatodik Renault nyakában loholt, mindössze hat ponttal volt elmaradva a francia gyári istállótól. Azóta azonban jelentősen megváltozott az Alfa Romeo formája, amelynek teljesítménye egyértelműen kevés az első tízbe kerüléshez. A csapatnál ugyan nincsenek anyagi jellegű problémák, minden a meghatározott költségvetésnek megfelelően zajlik, ám technikai szempontból ettől még világos a kisiklás.

Még több F1 hír: A Williams az Alfa Romeóval és a Haas autóival versenyezhet?

A középmezőnyben jelentős a küzdelem, és a nyári szünet utána Renault, a Racing Point és a Toro Rosso is bőségesen gyarapította pontjainak a számát, míg az Alfa megrekedt, érdekes, hogy éppen a Ferrari két kliense maradt le a fejlesztési küzdelemben. Annak fényében viszont kevésbé meglepő, hogy az Alfa Romeo idén elvesztette egyik kulcsfiguráját, az éppen a Ferrarihoz visszatérő Simone Resta távozása súlyos nyomokat hagy az eredményességen.

Aztán arról is szó van a paddockban, hogy az SF90-ben dolgozó harmadik specifikációjú erőforrás nem mindenben felel meg azzal, amit a két másik csapat használ. Ugyanakkor mások az üzem- és kenőanyagokra tippelnek, Christian Horner szerint a Szuzukában bevetett új üzemanyag jelentős javulást jelent a Honda új motorjával, amelyet immár a Toro Rosso is használ, könnyen lehet, hogy ezen a téren is hátrányban van az Alfa.

Az elmúlt három teljes sikertelensége nyomot hagy az idei világbajnoki küzdelemben is, ám alapja lehet a jövő évnek is, éppen ezért gőzerővel folyik a munka a hinwili központban, hogy mielőbb megtalálják a kiutat. Ráadásul a pletykák szerint napokon belül bejelentik, hogy Antonio Giovinazzi jövőre is marad az Alfa kötelékében, és ezzel minden akadály elhárul, hogy már csak a technikai kérdésekkel foglalkozzon a csapat.