AlphaTauri AT02 technikai elemzés: de hol az új orr?

A Red Bull kiscsapata 2020-ban óriási lépést tett meg a középmezőny felé, Pierre Gasly pedig 2008 után ismét győzelemre vezette a faenzai alakulatot. Az AlphaTauri technikai igazgatója, Jody Egginton abban is biztos volt, hogy a tavalyi autójuk jobb volt, mint a Ferrarié, ezért csalódott volt, hogy végül nem sikerült megszerezniük a konstruktőri bajnokság 6. helyét.

Az AlphaTauri erre a lendületre építene idén, a jelenlegi szabályrendszer utolsó évében. Már korábban is részletes információink voltak arról, mit és hogyan fog fejleszteni az AlphaTauri, a papírforma pedig majdnem be is jött:

Az AT02 továbbra is a 2019-es Red Bull hátsó tengelyét használja, pedig a zsetonrendszer kiskapuját kihasználva lehetőségük lett volna a Red Bull 2020-as elrendezésére váltaniuk. Ezt azonban alapos megfontolás után elvetette a csapat és Red Bull lehet, hogy gyorsabb, de láthatóan kiismerhetetlenebb, és nehezebben kezelhető 2020-as megoldása helyett maradtak a már ismert, bevett megoldás mellett.

AlphaTauri AT02 Fotó készítője: AlphaTauri

Így az is ismert volt előttünk, hogy az AlphaTauri a fejlesztési zsetonjait, és úgy eleve a figyelmét az autó elejére fogja fordítani. Az élő bemutatón használt autó eleve csak a festés bemutatására szolgált, hiszen az a 2020-as autó volt, ez látható is a padlólemez alakjából.

A számítógéppel renderelt képek már bizonyos mértékben a 2021-es autót mutatják, azonban a McLarenhez hasonlóan az AlphaTauri is a művészi szabadsághoz fordult, és azt vágtak össze a festésre a 2020-as, és 2021-es alkatrészekből, amit csak akartak.

Kezdjük rögtön a legfeltűnőbbel: ez az orrkúp szinte megegyezik a 2020-as kialakítással, maradtak a széles, egymástól távol lévő szárnytartók is, mégis egy jóval nagyobb palást látható az orr alatt, ahogyan azt megszokhattuk a Mercedes stílust követő csapatoktól.

AlphaTauri AT02 Fotó készítője: AlphaTauri

Nagyon nehéz elképzelni azt, hogy két zsetont és a szélcsatornás idejük nagy részét erre a kialakításra fordították. Igaz, hogy a keskeny orrkúppal nehezebb teljesíteni a kötelező törésteszteket, de az még az Alfa Romeónak is sikerült, az Orlen legutóbbi teaser képéről is kiderült, hogy első, és lehet egyetlen Ferrari-motoros csapatként átállnak erre a megoldásra. Az AlphaTauri pedig felhasználhatta a Red Bull tavalyi tapasztalatait is, tehát sokkal valószínűbb forgatókönyv, – és a Motorsport.com olasz kiadása is így értesült – hogy csak az imolai filmforgatási napjukon mutatják meg az igazi 2021-es orrkialakításukat.

Az AlphaTauri az „ingyen” átvehető 2020-as Red Bull alkatrészek közül átvette az első felfüggesztés több elemét is, megváltozott az alsó lengőkar pozíciója, hogy az jobban illeszkedjen az autó aerojához.

Az AlphaTauri ugyanakkor igen váratlan helyeken mutatott meg többet a valódi 2021-es kocsijáról: átalakult a bargeboard rendszerük. Az oldalsó légbeömlők szinte semmit nem változtak a képek alapján, azokat továbbra is a Ferrari „postafiókos” elrendezése szerint alakították ki, de már nem kötik össze egy szárnnyal az oldalsó becsapódásgátlót a felső szárnnyal, ahogyan azt tették tavaly, hanem az oldalsó elem a csatlakozás előtt elválik. Ez az elem egyébként kapott egy alsó, és egy felső hajlítást is.

AlphaTauri AT02 Fotó készítője: AlphaTauri

További változás, hogy a korábban a Ferrari által használt L-alakú terelőelemek helyett az AlphaTauri is áttért a „redőnyös” kialakításra, amit a McLaren nem mutatott meg a hivatalos képeken, de a silverstone-i tesztjükön már ezzel a kialakítással mentek.

Az oldaldobozok és a motorborítás kialakításán csak apró változtatásokat, finomításokat figyelhetünk meg, a Honda elmondása szerint a teljes erőforrást kompaktabbá tudták tenni, ennek eredményeként az AlphaTauri is tudott még szorítani kicsit a teljes csomagoláson, hogy annak kisebb legyen a légellenállása.

Alpha Tauri AT02 top view Fotó készítője: AlphaTauri

Az FIA a 2021-es autókon jelentősen csökkentette a padlólemez méretét, az AlphaTauri pedig egy nagyon érdekes, lépcsős kialakítást mutatott meg a studióképeken, a lépcső előtt pedig egy apró szárnyacska is helyet foglal a padlólemezen, amelynek az oldalát több helyen is meghajlították. Ilyen részletesen kidolgozott megoldást még nem láttunk, a McLaren is rejtegette a saját kialakítását, így érdemes lesz figyelni még, milyen megoldásokkal rukkolnak elő a csapatok.

Az AlphaTauri valódi 2021-es csomagjáról majd február 24-én tudunk meg még többet, ekkor viszi pályára Imolában Pierre Gasly és Juki Cunoda az autót, és az eddig látottak alapján nagyon meg lennénk lepődve, ha a mostani képeken látott autóval találkoznánk akkor is.