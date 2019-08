Abszurd és trükkös fejlesztések a Forma-1-ben: TOP-10

A Forma-1-ben nem mindig voltak ennyire zártak a fejlesztések. Az FIA minden kiskaput igyekszik bezárni, de a legtöbb alkalommal ezeket nem a szövetség szakemberei fedezik fel, hanem a riválisok jelentik egymást. Erre már számtalan példát láthattunk, gondoljunk csak a Red Bull aranykorszakára, amikor nem telt el úgy hét, hogy ne vizsgálták volna a csapatot.

Adrian Newey mindig is lubickolt, ha szabályváltoztatásokról volt szó, emiatt is lesz érdekes látni, hogy a Red Bull mivel áll elő 2021-re, amikor totálisan átalakul a Forma-1. A királykategória az utóbbi évtizedekben nem egyszer alakult át, de ilyen változásra talán még nem volt példa, mint ami most van készülőben.

Most azonban egy kicsit utazzunk vissza az időben, hiszen a Forma-1 hivatalos YouTube csatornája készített egy remek videós összeállítást pár igencsak trükkös és néhol abszurd fejlesztésről, melyek közül nem egyet tiltottak be, néha a biztonsági kérdések miatt, mint 1997-ben a furcsa szárnyakkal. A diffúzor területe is ezen változtatások között szerepelt, mellyel a Brawn GP kvázi világbajnokságot nyert 2009-ben. Ez a dupa diffúzor is helyet kapott a TOP-10-es összeállításban, hiszen az autó óriási leszorítóerőre tett szert.

A leszorítóerővel már évtizedekkel ezelőtt trükköztek a csapatok, gondoljunk csak a trükkös felfüggesztésekre, vagy a különböző padlólemezekre, amik igencsak érdekes szívóhatást generáltak a fejlesztéseken keresztül. Az egyik ilyen kedvenc fejlesztés az 1976-os hatkerekű versenygép, melynél látványosabb talán soha nem készült. Ezzel erősen vetekszik az 1978-as „turbina”, ami hamar betiltásra került, hiszen az Niki Lauda irányítása alatt csak úgy tapadt a pályára.

A Forma-1 igen érdekes és látványos videós összeállítását ezen a linken keresztül találhatjátok meg, mely még azok számára is remek szórakozást jelenthet, akik nem feltétlen értik az angol nyelvet. Felvételek, melyek aranyat érnek, különösen a nagyon régi anyagok, amikor a fejlesztési szabadság miatt minden autó más volt, erősen eltért egymástól.

