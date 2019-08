A Williams Hockenheimben már csatára számít, és nem csapaton belül

A Williams F1 csapata a szezon elejétől egyértelműen az utolsó helyezettje a mezőnynek, a britek visszaesését jelzi, hogy egyik versenyző sem szerzett még pontot idén, és csak egymással vannak versenyben. George Russell és Robert Kubica sem várt komoly változást az elmúlt hetekben, de a Williams helyettes csapatvezetője szerint Hockenheimben változás állhat be.

A többi csapathoz hasonlóan a Williams is fejlesztett menet közben, ám ezek nem hoztak jelentős eredményt, a csapat a Német Nagydíjra is új beállításokkal és elemekkel próbálkozik, Claire Williams pedig sokat remél ezektől.

"Hatalmas munkát végeztek el a gyárban, nem csak az aero területeken, több részt is érintenek a fejlesztések. "A dizájn részleg is hozzátette a magáét a munkához, és összességében elmondható, hogy elképesztő erőfeszítést tettek a háttérben, hogy ebből a nehéz helyzetben kijussunk a gödörből" - mondta csütörtökön Williams.

A helyettes csapatvezető elmondása szerint pénteken még csak Robert Kubica autója kapja meg az újításokat, míg a szombati napon már a pénteki tapasztalatok alapján George Russell autójára is felkerülnek a fejlesztések. Williams szerint korábban optimistán álltak az újításokhoz, és most is abban bíznak, hogy az új elemekkel végre célba vehetik az őket előző istállókat.

"A szezon elején a hátrányunk 1,5 mp volt a kilencedik mögött, és hogy ezt csökkentsük, hatalmas erőfeszítésre volt szükség. Nagyon sok csapat nem talál egy egész szezon alatt 1,5 mp-et a pályán, szóval eleinte arra koncentráltunk, hogy ne nőjön a hátrány, és találjunk néhány fejlődési pontot" - mondta Williams. "És úgy érzem, hogy jóval nagyobb fejlődésre voltunk képesek, mint azt előzetesen bárki gondolta. Most várnunk kell, és megvizsgálni, hogy a mostani fejlesztések közül mi működhet."

"Talán holnap azt mondjuk negatív értelemben, hogy "hoppá", de bízom benne, hogy nem ez a helyzet. Meg kell ítéljük, hogy mit lehet még tenni idén az egyensúly megteremtéséért, és bízni abban, hogy ez majd újra engedi, hogy a többiekkel küzdjünk. Volt már néhány összecsapásunk a Haas-szal az elmúlt versenyeken, de jobban a középmezőnyben akarjuk érezni magunkat, de ez persze nem at jelenti, hogy két másodpercet fogunk fejlődni idén" - mondta Williams.

