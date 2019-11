A vártnál jobban működnek a 18 colos F1-es kerekek

A Pirelli előtt hatalmas a kihívás, mivel 2021-re el kell készülnie a 18 colos kerekekkel. Ezzel párhuzamosan az F2-ben is hasonló munkát végeznek, ahol ráadásul már jövőre bemutatkoznak az új kerekek. Ez igen nagy változást fog jelenteni, de az F1-ben minden sokkal nehezebb és bonyolultabb.

A Forma-1-ben az aerodinamika is totálisan átalakul, és minden autó el fog térni egymástól. Emellett a királykategória messze összetettebb, mint bármely más kategória, így a feladat adott. A 13 colos kerekek a következő évben utoljára teljesítenek aktív szolgálatot, majd jöhetnek a jelenleg tesztelés alatt álló 18 colos verziók.

A Renault után a McLaren tesztelhetett a Pirelli-vel közösen. A helyszín Paul Ricard volt. Ezek nagyon fontos tesztek, és jövőre mindössze 25 ilyen napja lesz a gyártónak arra, hogy egy tökéletes csomaggal álljon elő.

„A visszajelzés pozitív volt. A McLaren segítségével meg tudtunk erősíteni néhány eredményt, amiket még szeptemberben kaptunk a Renault-val. Azt mondták, hogy ezek a gumik jobban működnek, mint amire számítottak. Reakcióképesebbek. Most pedig véglegesítjük a 2020-as teszttervet, ami 25 napot fog jelenteni. Nagyon pozitív vagyok.” - fogalmazott Mario Isola, a Pirelli vezető szakembere az AS lap kérdésére.

Carlos Sainz Jr. is pályára vitte a 18 colos abroncsokat. „Titoktartási okokból nem beszélhetek sokat erről. Ezek a Pirelli és a McLaren privát tesztjei, és az információkat a többi csapat is megkapja. Szakmai szempontból azonban nem tudok sokat mondani erről.” - kezdte Sainz a spanyol AS hasábjain.

Annyit azonban Sainz hajlandó volt elmondani, hogy a versenyzőknek nem kell attól tartaniuk, hogy a vezetési stílusuk más lesz, amikor 2021-ben életbe lépnek a szabályok. A spanyol nem fedezett fel nagy különbségeket a tesztje során.

„A különbségek érzékelhetőek, de pontosan nem tudom megmondani, hogy hogyan. A vezetési stílus azonban nem változik. Magát az autót, a beállítást kell megváltoztatni, de az ívek nagyon hasonlítottak a Francia Nagydíj hétvégéjére Paul Ricardon.”

Egy virtuális kör a Ferrarival Abu Dhabiban, mely az évadzáró F1-es nagydíjnak ad otthont. Főszerepben a villanyfényes Yas Marina Circuit, amit a következő héten is használni fognak a csapatok.