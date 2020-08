A tavalyi Ferrari-motorral vetekedik a Mercedes idei erőforrásának teljesítménye - ez pedig kétségeket vet fel

1022 lóerő – brutális szám, amelyet a Brit Nagydíj időmérő edzésén folytatott mérések mutattak. Lewis Hamilton motorja volt az, amely 1022 lóerőt mutatott, míg Valtteri Bottas erőforrása 1020 lóerőig jutott.

Ez a két lóerő semmiség, és nem magyarázza meg a hatszoros világbajnok és csapattársa közti három tizedes különbséget – de a Mercedes és vetélytársai közötti differenciát – legalábbis a gyors körökön – igen.

Amennyiben a Mercedes egyértelmű üzenetet akart küldeni a többieknek, sikerült: több, mint 20 lóerővel múlták felül a tavalyi maximum teljesítményt, ráadásul az Osztrák Nagydíjat 11 kg üzemanyaggal fejezték be, szóval lett volna még mit elégetni, ha szükség lett volna rá, és ez most is így volt.

Csupán a hőség tudta volna elolvasztani a fekete nyilak erőfölényét, tekintve, hogy a kenőanyagokkal a brixworthi motornak eddig is gondja volt, de a hétvégén Andy Cowell legújabb mesterműve már nem is füstölt úgy, ahogy eddig.

Egyes hírek szerint egy „csodaszernek” minősített üzemanyag és egy újfajta hibrid megoldás az, ami egy meglepő, de hatékony keveréket alkot. Az összes motorszállító vesztett erejéből tavalyhoz képest, a Mercedes nem, ők fontos lépést tettek előre, ebből pedig ügyfeleik, a Racing Point és a Williams is profitálhatnak.

Az FIA telemetriaadataiban nem látott semmi különöset, de a Mercedesnek mindenképpen válaszolnia kell majd az egyelőre még csak a háttérben lapuló kritikákra, miszerint lehetetlen négy számjegyű lóerőt elérni a Nicholas Tombazis által meghozott technikai direktívák megsértése nélkül.

Vannak mások is, akik szerint lehetséges olyan hamis adatokat küldeni az üzemanyagáramlás mérésére szolgáló szenzornak, ami segítségével a megengedettnél több benzint az égéstérbe küldeni, ezzel pedig nagyobb teljesítményt elérni.

Engine cover of the Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

A Ferrari ennek mutatta meg a módját, de egyesek szerint vannak, akik ezt úgy tudják megoldani, hogy ne legyen egyértelmű a dolog. A Mercedes így az FIA felé is kihívást intéz, de Mattia Binotto orra alá is borsot törhet, hisz neki egy szárnyaszegett motorral kell szenvednie, miután titkos megállapodást kötöttek a szövetséggel.

A maranellóiak erőforrása 42 lóerővel marad le a Mercedestől, a Honda van legközelebb hozzájuk 28-cal lemaradva, a Renault nem sokat változott hathengerese pedig 37 lóerővel kevesebbet generál, mint a W11-esé.

A keserű pirulát Enrico Gualtierinek, a vörösök motorokért felelős főtervezőjének kellett lenyelnie. Mivel elvették a kedvenc játékszerüket, aminek hála az egyenesekben verhetetlenek voltak és a vesztegzár alatt ezzel nem is kezdhettek semmit, az idei év e szemszögből elúszni látszik. 2021-ben változhat a kotta.

Egy dolog azonban biztos: 42 lóerő négy tizedet is érhet egy körön, viszont egy másodpercet semmiképpen, ahogy az időmérőn láttuk, ami azt jelzi, az erőforrás mellett az autó többi részével is bajok lehetnek.

Max Verstappen is elmondta véleményét arról, hogy szerinte a Mercedes nem a határon autózik az esetek többségében.

