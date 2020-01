A sugárhajtás részleg oldotta meg a Honda gondjait

A Honda nagy reményekkel tért vissza az F1-be egy évvel a V6-os hibrid korszak indulása után, ám az első évek kínosra sikerültek. A Honda jelentős lemaradását csak lassan kezdte ledolgozni, elsősorban azért, mert eleinte komoly megbízhatósági gondokkal küzdött.

Eleinte a japánok a McLarennek szállítottak erőforrást, ám a wokingiak szép lassan elvesztették a türelmüket az eredmények elmaradása miatt, amelyet elsősorban a motor hibáira vezettek vissza.

A McLaren váltott is, a Renault került a Honda helyére, de ma már azt is tudjuk, hogy a McLaren ismét vált, és jövőre már a Mercedes motorjai dolgoznak majd a wokingiak autójában. Mindenesetre a Honda végül nem maradt csapat nélkül, a Toro Rosso jelentette a kiutat.

És mára meg is oldódott a probléma, a Honda pedig nagyot lépett a legjobbak felé, idén hosszú idő után futamgyőzelmeket ünnepelhettek a Red Bull-lal, de a Toro Rossóval is sikereket értek el. Ennek oka, hogy mára megoldódott a probléma, és az is kiderült, hogy hogyan.

A Honda erőforrásának legnagyobb gondja a túlzott vibráció volt, amelyet az MGU-H-hoz való csatlakozó tengelyen keletkezett. A műszaki szabályok ugyan megengednek nagy fordulatszám mellett hasonló jelenséget, ám a technikai gondokat is erre vezette vissza a Honda, amely 2017-ben kezdett együttműködni a márka sugárhajtású divíziójával.

A HondaJetnél a hasonló hibák kiküszöbölése biztonsági feladat, így eredményesen tudtak segíteni a Forma-1-et kiszolgáló csapatnak. Erről a japán közszolgálati műsorszolgáltató, az NHK számolt be dokumentumfilmjében, amelyből az is kiderült, hogyan sikerült úrrá lenni a problémán.

Az erőforráson a tengely megváltoztatásával és a csapágyak méreteinek növelésével elérték, hogy magas fordulatszámon is stabilabb maradt a motor működése. És az új motor bevetésével azonnal sikerült is kiaknázni a fejlesztéseket, 2018-ben Pierre Gasly Bahreinben már negyedik lett, ami messze a legjobb eredménye volt a Hondának visszatérése óta.

A fejlesztések pedig meggyőzték a Red Bullt is a Hondára való váltásban, és az osztrákok tavaly három futamgyőzelmet arattak, és ki is bővítették a partnerségi megállapodást a Hondával.

