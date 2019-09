A Renault óriásit lépett előre a motor területén

A Renault egy igen erős párossal dolgozik idén a Forma-1-ben, miután Daniel Ricciardo megérkezett a Red Bulltól, akinek jövőre már Esteban Ocon lesz a csapattársa. Az szintén egy igen erős duónak ígérkezik, de az autó továbbra sincs olyan helyzetben, hogy a jobb helyekért harcoljanak vele.

Legutóbb Monzában azonban Ricciardo a 4., Hülkenberg pedig az 5. helyen ért célba, ami egy fantasztikus eredmény volt a csapattól. Ez egyértelműen az eddigi legjobb futamuk volt, de még mindig a McLaren mögött állnak. Ha azonban a következő futamokon is elég erősnek lesznek, valamint jövőre növelni tudják a tétet a kasztni oldalán, ténylegesen közelebb lehetnek az élmezőnyhöz, mert motorilag már képesek lehetnek erre.

„Volt néhány versenyünk, ahol nagy pontokról és nagy lehetőségekről csúsztunk le. Ilyen volt Monaco és Spa is, mert a tempónk jó volt, de mindent elvesztettünk a startnál. Ha ilyen versenyeid vannak, akkor a problémák által a nyomás is nagyobb lesz. Nyilvánvalóan ez nem könnyű, tehát jó pontokat kellett szereznünk és ez a negyedik és ötödik hely fantasztikus. Különben is, nem tudtunk volna jobbat elérni ennél. Ez egy nagyon jó csapat, mert sok munka és nyomás van mögötte. Megérdemelték már ezt az eredményt.” - nyilatkozta Alain Prost a lapunk kérdésére.

„A nyomás is jelen van, mivel őszintének kell lennünk, az erő nem volt azon a szinten, mint azt gondoltuk volna erre az évre. Tudtuk, hogy egyébként nem tudjuk elkapni az első hármat. Jelenleg kicsik vagyunk, de most ez a helyzet és ma ott voltunk, ahol lennünk kell. Lépésre lépésre próbáljuk megérteni a dolgokat.”

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 Fotó készítője: Zak Mauger / LAT Images

„Ha van egy célod és ahhoz nem vagy közel, akkor a nyomás is nagyobbá válik, ami nem túl jó, mert a csapatot építjük fel közben.” - tette hozzá Prost, aki nagyon hálás a motorosztályon dolgozóknak, akik egy remek egységgel álltak elő a fejlesztésekkel.

„A motor oldalán bizonyítottuk, hogy ez sokkal nagyobb lépést tettünk meg előre, mint a kasztni oldalán, amin továbbra is keményen kell dolgoznunk. Ez nem könnyű, ha van egy bizonyos filozófiád az autóról, ami által nagyon nehéz megváltoztatni a dolgokat az év során. Ez továbbra is a fő szempontot jelenti, amire koncentrálnunk kell.”

„A Viryben dolgozó emberek hihetetlen munkát végeztek ebben az évben, ha megnézzük azt, hogy hol voltunk korábban és most hol vagyunk. Soha nem rejtettük el, hogy hátul voltunk a teljesítmény és a megbízhatóság kapcsán, így most kivételes látni ennek az ellenkezőjét. Vannak még versenyek, amik jobbak lehetnek számunkra ebből a szempontból is az alacsony leszorítóerővel, mely jobban fekszik az autónak. Természetesen, ha a motor is fontos az adott helyszínen, akkor az még jobb, de ez a múltban nem így volt.”

„Nem tudjuk, hogy mi lesz az olyan versenyeken, mint Szingapúr és Oroszország. Majd látni fogjuk,hogy hol vagyunk. Nézzük meg, mit tehetünk és hozunk még néhány más dolgot is, tehát talán jobb lesz, mint amire számítunk.”

