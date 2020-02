A Renault 2021-re egy újratervezett motorral áll elő a Forma-1-ben

Valószínűleg nem lehet kérdés, hogy a Renault F1 Team a Forma-1-ben marad, hiába nem érkezett meg az ezzel kapcsolatos hivatalos megerősítés. A franciák sorra igazolják a szakembereket, miközben a szerkezetet is módosítják 2021 miatt.

Jövőre nagyon sok új szabály lép érvénybe az F1-ben. Soha ezelőtt nem volt példa ekkora változtatásokra a kategóriában. A Liberty Media drasztikus lépésekhez folyamodott, hogy a Forma-1 újra a régi fényében ragyogjon, izgalmas és látványos, valamint minden szempontból fenntartható legyen.

A Renault korábban azt mondta, a csapatok közül minden bizonnyal ők a legelégedettebbek a 2021-es változásokkal, és egy ideje már készültek erre, hiszen a költségvetési sapka is érvénybe lép. Ez a top-csapatoknál pedig leépítéseket is jelenthet.

A francia gyártó alakulata tavaly elvesztette a 4. helyét a konstruktőri bajnokságban, így most az a cél, hogy visszaszerezzék azt, valamint közelebb kerüljenek a top-mezőnyhöz, de ahogy Alain Prost is fogalmazott, egy ideig ne várjanak tőlük újabb címeket.

A Renault R.S.20 egy nagyon érdekes konstrukciónak tűnik, amit Daniel Ricciardo és Esteban Ocon fog vezetni. Először azt mondták róla, hogy nem áll készen a bemutatóra, majd nem sokkal később már pályára is küldték Barcelonában.

Miközben a Renault újabb kritikákat kezdett el kapni a párizsi bemutatója miatt, a Montmelóban pályára küldött autó hamar felkeltette a szakértők érdeklődését, különösen az új első szárnnyal. Ez már önmagában egy előrelépést jelentett a csapat számára, ahol Pat Fry technikai főnökként dolgozik, aki a McLarentől szerződött át.

Nemcsak a kasztni körül történek változások, mint arról a spanyol AS is beszámolhatott. A franciaországi motorközpontban is zajlik az élet, ahol korábban a Red Bullnak is szállítottak motorokat. Jövőre azonban már csak saját maguknak gyártanak egységeket, miután a McLaren visszatér a Mercedeshez.

Rémi Taffin, aki a Renault motorjaiért felel, a lap kérdésére elmondta, ez lesz a motorcsalád utolsó éve, amit 2 esztendővel ezelőtt indítottak útjára. Ez pedig azt jelenti, hogy a 2021-es egység teljesen új lehet, és nemcsak a kasztnit érintő új szabályok miatt, kezdve az eltérő súllyal.

Taffin megerősítette, a 2020-as év folyamán nem terveznek sok változtatást, mert hamarosan a 2021-es motorra akarnak összpontosítani. A szakember azt is elárulta, hogy a 2019-es változtatások nagy része az idei motor első specifikációját fogják adni, jelezvén ezzel, hogy később lesz egy második verzió is.

A pénz továbbra is nagy szerepet játszik, és ha 10x annyit költenének a fejlesztésekre, akkor egy ilyen fejlesztés 1 hét alatt elkészülne, míg más esetben 3 hónapról beszélünk. Taffintól ez egy tökéletes példa volt arra, hogy mekkora differenciát eredményeznek az F1-ben a pénzügyi források.

A Renault arra számít, hogy ez a költségvetési plafonnal hatékonyabbá fog válni, de ettől még lesznek újabb innovációk. A jelenlegi motorspecifikációk 2025-ig maradnak érvényben, ami után egy újabb nagyobb váltás következik a generációban, mely relevánsabb lesz az autóiparban használt hibridizált és elektromos technikával.

„Az F1 jövője hatékony lesz, annak kell lennie. Ezzel együtt egyre zöldebbnek is, de a sport 2014 óta már hibrid. Ez is egy bizonyíték arra, hogy a technológia működik.”

Míg a teszteken a Renault egy fekete festést használt Barcelonában, a forgatási napon az eredeti verzió kapott helyet az autón. Egy érdekes és látványos konstrukció.