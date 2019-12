A Red Bull szerint vicc a Ferrari büntetése, és készek tiltakozni

Úgy tűnik, hogy egy ideig még nem fog véget érni a Ferrari körüli kételkedés a motor kapcsán. A világbajnok olasz alakulat hónapok óta „támadásoknak” van kitéve, és a jelek arra utalnak, hogy ez talán jövőre sem lesz másképp.

Még több F1 hír: Kubica egy lépésre attól, hogy a Racing Point tartalékpilótája legyen?

Immáron minden kétséget kizáróan a Ferrari motorja a legerősebb, és több teória is napvilágot látott arról, hogy az olaszok miképpen érhetik el ezt a nagyobb teljesítményt. Miután a Red Bull hivatalosan is levelet írt a szövetségnek, az újabb technikai direktívákat adott ki a motorok területére.

Az FIA azonban tagadta, hogy ez közvetlen a Ferrari miatt történt volna, de azóta az SF90 teljesítménye visszaesett, és a riválisok erre még inkább felkapták a fejüket. Max Verstappen az Amerikai Nagydíj után csalásra utalt, amiből kisebb botrány kerekedett, és ezt követően a holland már nem volt hajlandó igazán válaszolni a Ferrari motorhelyzetére.

Az FIA újabb és újabb technikai direktívákat adott ki, miközben 2020-ra több ponton is módosított a szabályokon, az üzemanyagok mérése és tesztelése kapcsán is, amit a WMSC is megerősített. Ezzel együtt egy plusz szenzor is bekerül az autókba az átfolyások mérése miatt, de ezzel az egységgel kapcsolatos információkat csak az FIA fogja tudni, beleértve a frekvenciát is.

Charles Leclerc, Ferrari SF90 Fotó készítője: Joe Portlock / Motorsport Images

Az Abu Dhabi Nagydíjon csak olaj volt a tűzre a Ferrari ellen indított vizsgálat, amikor kiderült, hogy az FIA által mért minták nem egyeznek az olaszok által leadottakkal az üzemanyagszint kapcsán. A csapat 50 ezer dolláros büntetést kapott, de sokan azt gondolták, hogy Charles Leclerc-t ki fogják zárni a nagydíjról.

A Ferrarinál kételkednek abban, hogy az FIA mérései helyesek lettek volna, de nem fellebbeztek. Marko a német Auto Bild Motorsport kérdésére azonban azt mondta, hogy a szabályok világosak, és ez az enyhe büntetés egy vicc. Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke pedig arra mutatott rá, hogy idén legalább 10x ellenőrizték őket, és az értékek mindig stimmeltek.

„Ez a szabályok betartásáról és az összes csapat egyenlő bánásmódjáról szól. A Ferrari motorját több ponton kérdőjelezték meg, amik valószínűleg túlmutatnak a szürke területeken, de semmi sem történt ennek javítása érdekében.”

„Ha azt feltételezzük, hogy vannak bizonyos szabálytalanságok, akkor határozottan tiltakozni fogunk, és a Ferrarinak mindent nyilvánosságra kell hoznia, és az FIA-nek ennek megfelelően kell kezelnie a helyzetet.” - zárta le Marko.

Az Aston Martin tovább folytatja a Valkyrie tesztelését, amelynek hangja már most a világ legjobbjaival vetekszik.