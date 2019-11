A Red Bull rájött a Ferrari trükkjére? Az FIA válaszolt

A Ferrari továbbra is azt állítja, hogy semmilyen trükkről nincs szó, és a motorelőnyük nem akkora, mint azt a riválisok állítják vagy a sajtóban olvasni. Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke többször elmondta, nagyon szívesen veszik a hivatalos vizsgálatokat, de az igazság az, hogy az autójuk egyszerűen az aerodinamikai tervezésük miatt is gyorsabb az egyenesekben.

Binotto nem örül a rivális gyártók „érdeklődésének”, és a gyanúsítgatásoknak, mondván, hogy ők sem panaszkodnak amiatt, mert a Mercedes és a Red Bull gyorsabb a kanyarokban. Hivatalos óvás azonban továbbra sem érkezett a szövetséghez, de már az összes rivális tett fel kérdéseket az FIA-nál. Hivatalosan csak a Red Bull írt ezzel kapcsolatban, hogy tisztázzák a dolgot a Ferrari kapcsán.

Ahogy arról a német AMuS is ír, az FIA hivatalos álláspontja az, hogy egy először óvást kell benyújtani, majd azután indulhatnak meg a hivatalos vizsgálatok. A kézzelfogható bizonyítékok azonban továbbra is hiányoznak, és eddig a Mercedes, a Honda és a Renault mindig csak nem hivatalos kérdéseket tettek fel a szövetségnek, de kielégítő választ soha nem kaptak.

Lehetséges, hogy a Red Bull Racing rájött a trükkre, ami azonban egy illegális autót eredményezne a Ferrari részéről. Ennek pedig az üzemanyag áramlási sebességének méréséhez van köze, ami fokozottabb lehet a jövőben. Az áramlást nem mérik folyamatosan, hanem csak időközönként. Ezen mérések mellett az üzemanyag mennyisége nem haladhatja meg a 100 kilogrammot óránként. De mi történik a mérési pontok közötti időben?

Bárki, aki szándékosan fecskendezni az üzemanyagot ebben az időben, amivel több erőt generál az égési folyamat részeként, mint a megengedett, a szabályt sért. Ezzel a több üzemanyaggal, amit befecskendeznek az égési folyamat során, több energia szabadul fel, különösen gyorsulásnál.

Az FIA most reagált a Red Bull hivatalos megkeresésére és közölték, a technikai szabályzat 039/19-es pontja szerint ez a trükk illegális lenne. Ezzel persze nem sokat nyert a Red Bull, ám most már tudják, a riválisuknak fel kell hagynia a jövőben ezzel a gyakorlattal - már amennyiben éltek vele a múltban. Marko a német lap kérdésére azt mondta, mivel az FIA-tól nemigen hallottak pontos válaszokat, úgy gondolták, hogy „kicsivel intenzívebbé” teszik a dolgot, mert tisztán akarnak látni a kérdésben.

A Mercedes, a Honda és a Renault az időmérőn és a holnapi futamon is árgus szemekkel figyeli majd, hogy a Ferrari továbbra is elhúz-e tőlük az egyenesekben, és ha igen, tudni fogják, hogy az olasz istálló továbbra is trükközik. Ha mindezt többször is eljátsszák, az olaszok riválisai a kizárási folyamat végén pontosan tisztában lesznek azzal, mit lehet és mit nem - ellentétben a Ferrarival.

