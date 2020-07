A Red Bull most utánanéz a dolgoknak a DAS kapcsán

A Red Bull pénteken nyújtott be óvást a Mercedes DAS rendszere ellen, ami egyúttal abból a szempontból is hasznos lehetett, hogy végérvényesen tisztázzák a kérdést az innovatív fejlesztés kapcsán, mely akár a rivális autójában is megjelenhet.

Éjjelig kellett várni az FIA hivatalos közleményére, amiben megerősítették, hogy a DAS legális, és elutasítják a Red Bull óvását. Közben a német Auto Motor und Sport arról írt, hogy a „bikák” már egy másolattal is rendelkezhetnek.

Dr. Helmut Marko, a Red Bull Motorsport tanácsadója az ORF kérdésére reagált a hírre. „Tisztázást akartunk, és most azt meg is kaptuk.” - idézte a GP Blog a rendkívül tapasztalt és elismert 77 éves szakembert, aki megkérdőjelezhetetlenül szakmája egyik legjobbja.

A Red Bull Racing tanácsadója hozzátette, ez nem olyasvalami, mint amiben reménykedtek, de most világossá váltak számukra a dolgok. Ha a hír igaz, és a Red Bullnak már van egy saját DAS rendszere, akkor hamarosan azt működés közben is láthatjuk.

Marko egyelőre óvatosan fogalmazott a DAS rendszerről. „Most mérlegelnünk kell, hogy megcsináljuk-e vagy sem, még akkor is, ha csak néhány versenyről van szó.” - mondta Helmut Marko az ORF-nek.

A Red Bullnál szorosan figyelemmel kísérik a Mercedes DAS rendszerét a következő eseményeken, ami adatgyűjtés szempontjából is nagyon érdekes lehet. Éles körülmények között azonban még nem volt használatban a fejlesztés, gondolunk itt elsősorban a futamokra.

„Ma vagy holnap megvizsgáljuk, hogy hogyan is működik a rendszer.”

