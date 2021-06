A Red Bull hátsó szárnya, amely elkerülte a Mercedes óvását

Jövőhét keddtől lép érvénybe a hátsó szárnyakkal kapcsolatban az FIA szigorított terheléses tesztje, azonban a Mercedes és a McLaren már az új teszt érvénybe lépése előtt szankcionálni akarta azokat a csapatokat, amelyek szerintük kijátszották a terheléses tesztet.

A Red Bull erre válaszul kijelentette, hogy akkor ők is megóvják a Mercedes első szárnyát, a patthelyzetet pedig valamennyire Ross Brawn oldotta, aki az ESPN-nek kijelentette, hogy úgysem menne a Mercedes semmire, mivel a versenybírók nem fognak ellentmondani az FIA szabályzatának.

A Mercedes ennek ellenére egy kész, megfogalmazott óvással érkezett Bakuba, azonban végül ezt nem adta be az „unott” Toto Wolff. A Red Bull pedig egy, a Mercedes gyanúját a Spanyol Nagydíjon felkeltő megoldástól teljesen eltérő hátsószárnyat használt Bakuban, amely sokkal kevésbé dőlt meg nagy sebességnél, mint korábban láthattuk.

Azt persze nem tudni, hogy a Red Bull azért ment egy sokkal „normálisabban” mozgó szárnnyal, mert valóban tartott attól, hogy egy óvást követően kizárták volna őket, de az a forgatókönyv valószínűbb, hogy a sajtóban egymásnak üzengető csapatfőnökök kijelentései nem nagyon hatották meg a tervezőosztály mérnökeit.

A Red Bull idén Bakuban egy, a tavalyi Belga Nagydíjon használt szárnyukhoz hasonló elrendezést használt, több apró különbséggel is. A szárny főelemét még jobban meghajlították, így látványosan eltér egymástól a szárny külső és középső része.

A középső, mélyebbre nyúló szárnyrész feladata volt, hogy ellássa a szükséges leszorítóerővel az autót a technikás középsőszektorban, míg a szárny oldalfalai mellet a keskenyebbre húzott szárnyrészek csökkentették az autó légellenállását az egyenesekben.

A monacói, nagy leszorítóerőt termelő konfigurációhoz képest jelentősen leegyszerűsítették a szárny oldalfalát is: a tavaly a Haastól ellesett S-alakú bevágásokat teljesen eltüntették a szárnyról, ahogyan a kiálló, extra terelőelemeket is, valamint a lépcsőzetes megoldás helyett is egy jóval hagyományosabb kialakítást választott a Red Bull az oldalfal megtöréséhez.

Red Bull RB16B rear wing comparison, Azerbaijan Grand Prix Fotó készítője: Giorgio Piola

Érdemes még megemlíteni azt is, hogy a Red Bull levette a Gurney-flapet is a hátsó szárnyáról a 2020-ban Spában használ kialakításához képest, ami jóval nagyobb végsebesség elérését tette lehetővé.

Minden bizonnyal a Forma-1-es közvetítés rendezői a Francia Nagydíj szabadedzésein kiemelt figyelemmel kapcsolgatnak majd az autók hátulra néző belső kameráira, de a Re Bull bakui teljesítménye talán igazat adhatunk Christian Hornernek abban, hogy elenyésző hatása volt a megdőlő hátsó szárnynak az autójuk összteljesítményére.

Giorgio Piola és Matt Somerfield közreműködésével.