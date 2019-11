A Red Bull boldog a gyári státusza miatt: tökéletes partner a Honda

Christian Horner, a Red Bull Racing csapatfőnöke az elismert német Auto Motor und Sport lapnak adott interjújában a Hondáról is beszélt. Az osztrákok számára ez az első év a Forma-1-ben, amikor a Honda motorjait használják, és gyümölcsözőnek tűnik a kapcsolat.

A Honda más nyelvet beszél, Japán mesze van, és a kultúrák is nagyon eltérőek. Vajon ez milyen nehézségeket okozott? „A Honda európai részlege egy sarokra van a gyárunktól Milton Keynes-ben. Nem beszélnék más kultúráról sem. Hasonlóbbak vagyunk, mint azt gondoltuk. A Honda ugyanolyan szenvedélyes, és eltökélt a sikert illetően, mint mi.”

„Csak annyit kell tenni ehhez, hogy megnézik a japán motorközpontjának sportosztályát. A Forma-1 a DNS-ük részét képezi. Tokióban az előcsarnokban ki van állítva egy autó, amivel Richie Ginther megszerezte a márka első F1-es győzelmét. Büszkék lehetnek a történelmükre a Williams-Hondával, később pedig Ayrton Sennát és a McLarent illetően. A Honda egy tökéletes partner számunkra.”

A Red Bull egy igazi gyári alakulatnak érezheti magát. Mi változott a korábbiakhoz képest?„Teljesen új érzés, hogy a motorpartnerünk a csapatra összpontosít. Ezt korábban nem ismerhettük, mert mindig csak mi voltunk azok, akik a motorokat vásárolták. A Honda a versenyzőinkhez és a kasztnihoz optimalizálja a motort.”

„A gyári státusz előnye az, hogy sokkal gyakrabban és keményebben tesztelhetünk a tesztpadon. A Honda ehhez elegendő motorral rendelkezik. Ez pedig lehetővé teszi számunkra azt, hogy az autó összes alkotóelemét sokkal inkább a határig teszteljük. Tehát többet tudhatunk meg arról, hogy meddig tartanak ezek a bizonyos alkatrészek. Sokkal jobban tudjuk, hogy hol helyezkednek el a gyenge pontok, és azokat meg is tudjuk oldani.”

A Red Bull két versenyt is feláldozott a motorfejlesztések miatt. Valóban szükség volt erre? „Lehetetlen lett volna áthidalni a különbséget a Mercedes és a Ferrari között, ha csak három fejlesztést mutatunk be. Mindegyik új motorral több energiát termeltünk. Felfelé haladunk, és a célunk a világbajnoki harc jövőre. Ez a Honda és Max célja is. Mindannyian egy hajóban evezünk.”

A Forma-1-ben azonban továbbra is sok a kérdőjel, kezdve a szerződésekkel. „Ez vonatkozik a három legjobb csapatra is. Eddig egyetlen egy csapat sem erősítette meg a részvételét 2020 utánra. A négy legjobb versenyző közül háromnak pedig nincs kontraktusa 2021-re. A Honda a döntés előtt megvizsgálja az új szabályokat és a sport feltételeit. Mindig fennáll a kockázat, de nem hiszem, hogy ez magasabb vagy alacsonyabb lenne, mint az ellenfeleink esetében.”

