A Racing Point teljesítette a törésteszteket a 2020-as F1-es autójával

A háttérben gőzerővel dolgoznak az új autókon a csapatok, beleértve a Racing Point istállót, mely korábban Force India néven futott. Noha a jogelőd kevesebb pénzből gazdálkodott, és az erőforrásaik is kisebbek voltak, kétszer is a negyedik helyen fejezték be a bajnokságot.

A milliárdos Stroll-család hatalomátvételével megkezdődtek a nagy szerkezetátalakítások, hogy közelebb kerüljenek az élmezőnyhöz. Ez azonban időt vesz igénybe, és tavaly nem tudtak harcban lenni az értékes konstruktőri negyedik helyért, így a McLaren, valamint a gyári Renault is megelőzte őket.

A 2020-as év sem lesz igazán mérvadó, mivel a nagy 2021-es szabályváltozások miatt a többség nagyon hamar át fog állni a következő évre, így sok függ attól, hogy mennyire lesz versenyképes az alapkoncepció.

Miután a csapat látta, hogy a 2019-es gépben nincs túl sok potenciál, Andy Green technikai főnök úgy döntött, hogy korán átállnak a 2020-as autó megépítésére, valamint részben 2021-re. A hírek szerint a Racing Point már teljesítette a kötelező törésteszteket, és homologizálta a 2020-as kasztnit.

Ezek után a brit csapat a következő héten megkezdheti az RP20 összeszerelését az új Mercedes-motorral, míg a többi ilyen istállóra még várnak a dinamikus töréstesztek.

