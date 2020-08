A Racing Point szerint erős a védelmük, és cáfolták az FIA emberének szavait

Jövő héten kerülhet sor a meghallgatásra a Racing Point fékhűtőjének ügyében, miután a Renault kétszer is hivatalos óvást nyújtott be az alkatrész ellen. A meghallgatás időpontja tehát a két silverstone-i verseny között lehet, és „félig virtuális” formában bonyolíthatják le.

A Renault először a Stájer Nagydíj után nyújtott be óvást a Racing Point ellen – akkor a silverstone-i bázisú istálló a hatodik, illetve a hetedik helyen végzett. Aztán a francia csapat a Magyar Nagydíj után is óvást nyújtott be, akkor negyedik és hetedik lett a két pink autó.

A várakozások szerint az enstone-i alakulat egy harmadik óvást is be fog nyújtani a vasárnapi Brit Nagydíj után, és a három óvást össze fogják kötni, majd a stewardok egy külön csoportja dönt az ügyről.

Az óvás középpontjában a Racing Point fékhűtője van: a riválisok azt nehezményezik, hogy a Racing Point a Mercedes 2019-es fékhűtőjét használja a 2020-as autójában.

A tavalyi év óta a fékhűtők a listázott alkatrészek közé tartoznak, ami azt jelenti, hogy minden csapatnak saját magának kell megterveznie a fent említett alkatrészt, a Renault pedig úgy gondolja, hogy egy csapat sem használhatja egy másik csapat 2019-es fékhűtőjét.

Az utóbbi hetekben mindkét fél bizonyítékokat gyűjtött a saját igaza bizonyítására, amelyeket az FIA-nak küldenek el, a Racing Point technikai igazgatója, Andy Green pedig magabiztos azt illetően, hogy erős védelmet építettek.

„Azt gondoljuk, nagyon erős védelmet építettünk, az utóbbi hetekben sokat dolgoztunk ezen. Ezen a hétvégén néhány dokumentumot elküldtünk az FIA-nak, a védelmünk pedig néhány nappal ezelőtt ment a stewardokhoz.” – kezdte a Motorsport.com-nak.

„Az elmúlt hetekben az ügyvédeink keményen dolgoztak ezen. Azt gondoljuk, hogy fel kell menteniük minket. Szerintem a szabályok meglehetősen világosak. És látjuk, hogy minden szabályt betartottunk. Szóval nem gondoljuk, hogy lenne olyan ügy, ami válaszadásra szorulna.”

Andrew Green, Technical Director, Racing Point speaks to the media Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Az FIA technikai ügyekért felelős igazgatója, Nikolas Tombazis nemrégiben azt mondta, hogy a szabályozó szerv specifikusan nem vizsgálta a fékhűtőket, amikor a barcelonai tesztek után ellátogattak a Racing Point gyárába, Green viszont tagadja, hogy ez lett volna a helyzet.

„A látogatás folyamán az FIA minden adatot megkapott a fékhűtőnkről. Aznap össze is hasonlították a Racing Point és a Mercedes fékhűtőit. Hozzá is szóltak a dologhoz, beszéltünk róla.”

„Tombazis nem volt ott a látogatáson, csak néhány kollégája, de beszéltünk róla, megmutattuk nekik a fékhűtőt. Tehát nem próbáltuk elrejteni előlük az alkatrészt, és az FIA-hoz benyújtott beadványunknak is a részét képzi.”

„Az FIA arról is beszélt, hogy mennyire hasonló a fékhűtőnk a Mercedeséhez. Mi pedig azt válaszoltuk, hogy azért ennyire hasonlóak, mert tőlük vettük a fékhűtőket 2019-ben.”

