A Pirelli elismeri, nagy kihívás számukra a 2020-as F1-es gumik megalkotása

A Forma-1-ben minden évben változnak a gumikeverékek, amivel sokan nem értenek egyet. A Pirelli igyekszik eleget tenni a kéréseknek, de az idei keverékek javarészt csak a Mercedesen működnek kimagaslóan, és többek között ennek is betudható az, hogy ennyire dominánsak a németek, akik csak egyszer kaptak ki az idény során.

A Pirelli a következő szezonra is változtatni fog a gumikon, miközben ezzel párhuzamosan gőzerővel dolgozik a 2021-es 18 colos felniken, amik az F2-ben már jövőre be fognak mutatkozni. Ez pedig igen komoly terhelést jelenthet, különösen azok után, hogy a tesztek erősen korlátozottak. A fő problémát az jelenti, hogy a mezőny már Bahreinben, Barcelonában, a Red Bull Ringen és Silverstone-ban is tesztelt, így egy igazi teszt maradt hátra, mely szeptember 12-én és 13-án lesz a franciaországi Paul Ricardon.

Ezt követően a szezonzáró Abu Dhabi Nagydíj után megrendezésre kerülő teszt már csak a 2020-as specifikáció véglegesítéséről fog szólni. A Pirelli ezúttal azt a kérést kapta, hogy a gumik kisebb degradációval rendelkezzenek, tehát kevésbé kopjanak, ami ellentmond a korábbi terveknek. A Pirelli F1 első embere, Mario Isola a Német Nagydíjon elmondta, úgy tűnik, hogy az általános konszenzus az alacsony degradációs gumikról szól, de ez önmagában kevés információt jelent a mérnökök számára, mivel sokkal nagyobb mögötte a munka.

A Pirellinek nagyon sok mindent számba kell vennie, amikor egy alacsonyabb gumikopáson kezd el dolgozni, kezdve a különböző keverékekkel, valamint az azok között lévő delta idővel. Emellett természetesen nagy szerepet játszik a sebesség, vagy a túlmelegedés, ami nyilvánvalóan az adott versenyzőtől és az autótól is függ. Egy szélesebb munkaablakot is kértek a csapatok, mely jelenleg igencsak szűk, és nehéz az abroncsokat ideális hőfokon tartani.

Isola hangsúlyozta, haladnak előre, de fel kell gyorsítaniuk a folyamatot, mivel nincs sok idejük. Emiatt még a nyári szünet előtt meg kell tudniuk a célok 100%-át, hogy a lehető legjobb munkát végezhessék a 2020-as gumikkal. Ennek érdekében a Magyar Nagydíj előtt a csapatokkal minden szükséges és ezzel kapcsolatos információt meg akarnak szerezni, hogy a nyári szünetre úgy menjenek el, hogy az összes adat a kezükben van a munkához.

A Pirelli elismerte, nem igazán számítottak arra, hogy a degradációs szint csökkentésén kell majd dolgozniuk, miután korábban pontosan ennek az ellenkezőjét kérték tőlük, és hosszú ideje inkább a túlmelegedésről beszélgettek. És közben az is kiderült, hogy idén csak egy ilyen tesztjük lesz a 2020-as gumikkal, szeptember közepén Franciaországban, ami nagy kihívást jelent. A gyártó szerint ez az egy teszt nem túl sok, és lépésről lépésre kell haladniuk. Most azonban az a legsürgősebb, hogy megszerezzék a kért információkat a 2020-as gumikról, és onnantól kezdve csak az alapján fognak dolgozni.

A Pirelli egy új verzióval fog dolgozni, ami más mint az első, mint amivel 2016-ban teszteltek 2017-re, 2018-ra és 2019-re. Nyilvánvalóan a régi tapasztalatok is segítséget jelentenek majd ebben, de önmagában a gumi új lesz, mint a korábbiak. Isola hozzátette, az összes célt el akarják élni, de azt nem tudják garantálni, hogy sikerülni is fog, ugyanakkor annak örülnek, hogy az irány egyértelmű, amivel mindenki egyetért. „Ellenkező esetben sok különböző véleményt kapunk, és úgy soha nem jutunk közös nevezőre.”

