A Mercedes új padlólemezzel érkezett a Belga Nagydíjra

A Mercedesannak ellenére sem állt le a W11 fejlesztésével, hogy a 2020-as szezont is dominálják, és jó úton haladnak sorozatban a 7. konstruktőri, és egyéni világbajnoki címük felé. A csapat egy új padlólemezt fog kipróbálni Valtteri Bottas autóján ma.

A Mercedes 3 apró, függőleges terelőszárnyat helyezett el a padlólemezen, amihez hasonlót idén a Red Bull használ, akik ezt a megoldást még a szezon júliusi kezdete előtt, a filmforgatási napjukon próbálták ki.

A Mercedes ezzel akár már 2021-re is készülhet, ugyanis jövőre a padlólemez méretét csökkenteni fogják, hogy a Pirelli 2019-re gyártott, de még 2021-ben is használt gumijait megóvják ezzel, illetve a versenyzésnek is jót tesz majd, ha a dirty air csökken.

2021 floor rules Fotó készítője: Giorgio Piola

Az FIA célja, hogy az összesen 10%-kal csökkentsék a leszorítóerő mértékét, ennek érdekében pedig padlólemez méretének csökkentése mellett a teljesen zárt bevágásokat is betiltják majd, ezért is kerülhetnek előtérbe a Mercedes által is kipróbált függőleges terelőelemek.

