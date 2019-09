A Mercedes nem akarná a nagy szabályváltozásokat az F1-ben

A csapatok hamarosan megkaphatják a végleges 2021-es szabályváltozásokat, amiért nem mindenki rajong. Többek között a Mercedesis úgy gondolja, hogy nem lenne szükség az autók teljes átszabására, és emellett az olyan ötletekre sem, mint a fordított rajtrács, melynek nincs túl sok támogatója, de a Liberty Media be akarja vezetni a junior kategóriákból már ismert rendszert.

„Legutóbb egy nagyon jó találkozónk volt a csapatfőnökök, az FIA és a Liberty Media bevonásával. Nyilvánvalóan senki sem akar GP1-es formulát csinálni, amikor csak a színek különböztetnék meg egymástól az autókat. Az aerodinamikának továbbra is különböznie kell, amit az összes érdekelt fél elismert. Egy újabb ciklusra van szükségünk a szabályok körül, amiket át kell néznünk és meg kell találnunk a kompromisszumot az aktuális pillanatban, ami pedig nagyon korlátozott az aerodinamikai fejlesztés szempontjából és azzal a szabadsággal, ami ezen az oldalon van manapság.” - mondta Toto Wolff, a Mercedes csapatának első embere.

„Véleményünk szerint hagynunk kellene ezeket a szabályokat, megtartani az aktuális autókat, de elég egyedül vagyok ezzel a véleménnyel. A könnyebb kihívás az, hogy változtatsz a dolgokon, eldobod a kockát és azt reméled, hogy szerencséd lesz. A múltban azonban ez soha nem történt meg, de néhány csapat úgy véli, a kocka eldobása több lehetőséget nyújt, mint a továbbfejlesztés.”

Wolff mondott néhány szót a korábban ötletként bedobott „nyitott-forrású” elemek használatáról is, amik a standard alkatrészeket helyettesíthetnék: „Inkább ezeket az ötleteket kellene megvizsgálnunk, és nem a fordított rajtrácsokkal foglalkoznunk, ami senkinek nem tetszik. A „nyílt-forrású” rendszer egy érdekes filozófia lehet. Úgy gondolom, hogy túl korai ezekről nyilvános vitákat folytatni, mert először ötletelnünk kell és azt mondanunk, hogy ez és ez tetszik, majd megnézni a lehetőségeket.”

„Ha pedig nincs meg a többség, akkor elég haszontalan megvitatni a kérdést, mivel nem fogunk három vagy négy hét alatt kompromisszumra jutni. Ambiciózusnak kell lenni a sport optimalizálásában, a költségek korlátozásában, ami meg is fog történni. Vannak más dolgok is, amik nehezebb dolgok, de ezek is meg fognak valósulni.”