A McLaren nem véletlenül festette mattra az új autóját

A McLaren ma mutatta be a legújabb autóját, ami az MCL35 kódnevet kapta. Ez lesz az utolsó olyan gép Wokingban, amit egy Renault-erőforrás kelt életre, ugyanis jövőre ismét a Mercedesmotorjait fogják használni.

A tavalyi alapok erősek voltak, és az MCL34 magabiztosan szerezte meg a konstruktőri 4. helyet a top-csapatok mögött. A csapat azonban az élmezőnyben akar szerepelni, és ennek érdekében egy új gépet terveztek 2020-ra, hiába maradtak stabilak a szabályok.

A változtatások között szerepel a matt szín megjelenése is. James Key technikai főnök elismerte, hogy ez is hozzájárult a súlycsökkentéshez. Ez is csak azt bizonyítja, hogy a britek minden apró megoldást fel akarnak használni a nagyobb tempóhoz.

„Ez egy meglehetősen letisztult szín, aminek azonban technikai előnyei is vannak. Természetesen súlyban mindez előnyt jelent, de vannak még más dolgok is. Ez valójában egy olyan bevonat kombinációja, ami körülöleli az autót.”

„Sikerült egy jó megoldást találnunk erre, megfelelvén a marketing és a technika által előírt követelményeknek. Mindkét fél nagyon elégedett volt ezzel a megoldással, amit találtunk. Nem könnyű átállni valami ilyesmire, de szerintem mindenki számára előnyül, szóval nagyon elégedett vagyok vele.”

McLaren MCL35 Fotó készítője: McLaren

Key elmondása szerint az MCL34 amiatt sem lett igazán továbbfejlesztve 2020-ra, mivel a csapat olyan ötleteket követett, amiket már nem tudtak beépíteni a meglévő konstrukcióba. Ilyen volt például a felfüggesztés geometriája, aminek a módosított változata már az MCL35-ben benne van.

„Új koncepciókat vizsgáltunk meg amellett, amit megtanultunk az MCL34-ből. Szóval van néhány olyan terület, amit megváltoztattunk. A karosszéria egy olyan trendet követ, amiről azt gondolom, hogy oldalt egyre keskenyebbé válik az autó. Ez bevett szokássá vált manapság.”

„Az ilyen dolgokat meglehetősen korán meg kell tervezni, mert ez magában foglalja a motor beépítését és így tovább. Hasonló gyakorlatot végeztünk a sebességváltóval, hogy az megfeleljen a filozófiánknak.”

„Ezek után hátulról haladván valószínűleg egy nagyon eltérő megközelítést kapunk a korábbiakhoz képest. Emellett nagyon sok technológia van jelen az egyéb más területeken is. Az első rész körül is ezt találjuk, amiket csak az új autóval lehetett megcsinálni. Végül ezt is megcsináltuk.”

McLaren MCL35 Fotó készítője: McLaren

„Ezek az új dolgok, de mint mondtam, ez az egész autó köré épül, bár nem egészen azon alapul, mint amit tavaly megtanultunk a szezon során. Egyszerűen csak megpróbáltuk továbbvinni azt, amit tavaly megtanultunk. Ez egy kicsit a folyamat része is volt, amikor a másik autó tervezéséről beszélünk. Voltak olyan lehetőségeink, amiknél úgy éreztük, hogy azokat az előző autóval már nem tudtuk volna megvalósítani.”

„Fontos, hogy legyen egy cél előtted, amin dolgozol, mivel meg kell határoznod azt, hogy hol kell lenned. Az élre akarunk kerülni, ami azonban hatalmas lépés, összehasonlítva azzal, hogy hol vagyunk jelenleg. Nagyon jó dolog lenne, ha ezt 1 évben belül megtennénk, de valóban egy óriási lépésről beszélünk.”

„Láthattuk, hogy ezek a gyengeségek nagyon hasonlóak voltak azon csapatok részéről, akikkel versenyzünk, összehasonlítva az élmezőnyben szereplőkkel. Szóval szorosan megvizsgáltuk ezeket a területeket, és ott is történtek némi előrelépések. A középtávú célunk az, hogy megőrizzük a helyünket, és remélhetőleg kicsivel közelebb kerülünk az élmezőnyhöz. Ez az, amikre építkezünk. Ha ez megvan, akkor azt hiszem, reális elérni a célunkat.”

A képek után videón is megnézhetjük a McLaren-Renault 2020-as autóját. Az MCL35 is bemutatkozhatott, amit Carlos Sainz Jr., és Lando Norris fog vezetni. Kezdődhet a nagy téli teszt!