A McLaren nem állhat le az idei fejlesztésekkel

A McLaren nagyon magabiztosan őrzi a negyedik helyét a bajnokságban, de még mindig nem dőlhetnek hátra, különösen azok után, hogy a top-csapatok továbbra is rendkívül messze vannak. A fő céljuk az, hogy megtartsák ezt a negyedik pozíciót, és közben közelebb kerülnek a legjobbakhoz. Ehhez azonban folyamatos fejlesztésekre van szükségük.

A csapat egyik új fejlesztése a módosított felfüggesztés, mely egy eltérő beállítást kapott a függőleges rögzítésnél látható területen. A fejlesztéssel a McLarenú jradefiniálta a felfüggesztés kapcsolódási pontját, miközben a mérnökök célja az, hogy az autó számára egy stabilabb aerodinamikai platformot adjanak, csökkentve a gördülési mennyiséget a kanyarokban, valamint ugyanezt a hatást akarják elérni az abroncsok érintkezésének egységesebb szintjének létrehozásával. A szabadedzésen Lando Norris próbálta ki az új rendszert, addig a spanyol csapattársa folytatta a Franciaországban debütált megoldás tesztelését.

„Az előnyünk ellenére azt mondhatom, hogy még mindig egy nagyon szoros középmezőnyben versenyzünk és továbbra is sok futam van hátra. Semmit sem bízhatunk a véletlenre, és úgy gondolom, kulcsfontosságú, hogy újabb és újabb fejlesztéseket vetünk be, mert a többiek is ezt teszik, valamint a következő évre csak keveset változnak a szabályok.”

„Nem tehetjük meg azt, hogy kizárólag a jövő évre koncentrálunk, így két fronton kell dolgoznunk, miközben már 2021-re is figyelünk az új szabályok miatt. Nyilvánvalóan ez kihívást jelent, de úgy vélem, ez a jó döntés és nem szabad leállunk, mert soha nem tudhatod, hogy mi lesz a Forma-1-ben.”

„Bármit, amit idén megtanulsz, azt jövőre is felhasználhatod, mivel a szabályok nem igazán változnak, így nincs értelme leállni az idei az autóval, ráadásul az igen jó alapokkal rendelkezik. Folytatnunk kell az erőfeszítéseket, a kemény munkát, hogy még gyorsabbak legyünk, ami a következő év miatt is fontos.”

„Nincs garancia arra, hogy minden így marad, ahogy most van. Emiatt kell megtennünk azt, amire szükségünk van. Fontos megjegyezni, hogy sokszor nem mi voltunk a negyedik leggyorsabbak, ami pedig egy intő jel. Valószínűleg ez lesz a cél a szezon második felében,hogy mi legyünk azok, akik egyértelműen a negyedik leggyorsabbak, vagy legalább többször azon a tempón legyünk.”

