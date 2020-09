A McLaren döntött: Norris a versenyen is használni fogja az új, Mercedes inspirálta orrot!

Az új elemet először Carlos Sainz próbálta ki Mugellóban, majd az elem legújabb változata Norris autójára került fel az első szabadedzésen, azzal a céllal, hogy akár a teljes versenyhétvégén összehasonlító teszteket végezzenek vele.

Annak ellenére, hogy a csapat egyáltalán nem rendelkezik még pótalkatrészekkel, a McLaren úgy döntött, hogy vállalják a rizikót, és a teljes versenyhétvégén fent hagyják a kísérleti elemet.

Lando Norris nem fejezte be az időmérős gyakorlását a harmadik szabadedzésen, és csak a 20. lett, Carlos Sainz ugyanakkor a 3. helyet szerezte meg a régebbi konfigurációval is.

„Jó pénteki napunk volt” – nyilatkozta a McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl a Sky Sports-nak az FP3 közben. „Remélhetőleg a lendületünket át tudjuk menteni a hétvége maradék részére is. Az éjjel elvégeztünk pár változtatást az autón, és talán egy újabb szintre tudjuk emelni azt.”

„Úgy döntöttünk, hogy folytatjuk az elképzelésünket, és fent hagyjuk az új orrkialakítást Lando autóján, amivel az időmérőn, és a versenyen is indul, míg Carlos az eredeti megoldást kapja.”

„Fontos megjegyezni, hogy ez az orr egy széleskörű fejlesztési csomag része, amelyet lépésről lépésre teszünk fel az autóra, szóval még nem maximalizáljuk az új megoldásban rejlő lehetőségeket. Ugyanakkor így is szükséges, hogy a lehető legtöbb adatot gyűjtsük, és ezért döntöttünk úgy, hogy a két autó eltérő konfigurációt kap.”

„Ezzel egyidőben ez most hatalmas logisztikai kihívás is, mivel alig vannak alkatrészeink az orrhoz” – zárta Seidl.

A McLaren által is átvett megoldást a Mercedes honosította meg, már a 2017-es szabályváltozások óta hasonló elrendezést használnak, amelyet 2018-ban egészítettek ki az azóta többé kevésbé mindenhol elterjedt „hólapátokkal.”

Az idei szezonra a Renault, és a teljes 2019-es Mercedes másolásával a Racing Point vette át a megoldást, de a Red Bull is tesztelt egy hasonló elemet, még az évadnyitó Osztrák Nagydíjon, amelyről Helmut Marko el is mondta, hogy hibásan másolták le a Mercedesről, azóta nem is tesztelték azt.

A McLaren az új orrot egy új bargeboard elrendezéssel, és egy új első szárnnyal is párosította. Az előbbi a Mercedes által megteremtett „lamellás” elvet követi, míg az első szárny továbbra is az outwash elvet követi.

Az új szárnyon az elemek kevésbé szorosan követik egymást, amellyel az autó vonalán végigfutó, a kerekek által is generált turbulens levegő útját változtatják meg, hozzáoptimalizálva a bargeboardon elvégzett módosításokhoz.

