A McLaren az Alfa bukócsövét másolja

Az idei lesz az első McLaren, amely már egy az egyben James Key tervezésének az eredménye, és a hírek szerint az egyik újdonságot a bukócső jelenti. A jelek szerint a McLaren az Alfa Romeo C38-éhoz hasonló megoldást alkalmazhat, a megoldást 2010-ben még a Mercedes honosította meg.

Ugyan 2020-ra a Forma-1 szabályrendszere nem változik meg jelentősen, a McLaren az egyike lehet azon istállóknak, amelyek jelentősebb változáson is átesnek. Ennek oka, hogy a wokingiak technikai csapatát a gárda átszervezésével James Key vette át, és a keze munkája már az idei autón is meglátszik majd.

A McLaren tavalyi éve az átszervezésről szólt, Andreas Seidl érkezésével strukturális változások mentek végbe, amelyek már a tavalyi évben az eredményekben is megmutatkoztak, a wokingi istálló végül simán lett negyedik a konstruktőri versengésben.

McLaren MCL34 rear wing detail Fotó készítője: Giorgio Piola

Az idei autóról eddig nem sokat lehetett tudni, egészen Carlos Sainz tweetjéig, a spanyol a gyárban járt, és egy képet tett közzé. Ebből sok mindenre nem lehetett következtetni, ám az egyértelmű, hogy a McLaren bukócsöve megváltozott, és a beömlőnyílás már inkább az Alfa Romeo 2019-es megoldására emlékeztet.

Tavaly ovális, inkább a Renault-hoz hasonló beömlőnyílással rendelkezett a McLaren, amely általában komoly összefüggésben van a hátsó szárnnyal, és aerodinamikai szerepe is van. Az idei változatot pedig a Mercedes vezette be még 2010-ben.

Mercedes W01 airbox comparison, full blade design used at this race, rather than compromises inset Fotó készítője: Giorgio Piola

Ugyanakkor a Renault-féle megoldás mögött másik ok is húzódhat: könnyen lehet, hogy a franciáknak sikerült magasabbra helyezni a motorhűtést, és ezzel rövidebb csőre is lehetőségük van, ami kisebb légellenállást jelent.

