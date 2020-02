A legújabb Mercedes-motor magasabb hőmérsékleten működik, hogy megoldja a hűtési problémákat

A tavalyi, W10-es kasztni hűtési gondokkal küszködött, amely visszavetette a németeket. A legnagyobb mértékben az Osztrák Nagydíjon jöttek ki ezek a gondok, ami a kocsi összetettbeli teljesítményére is hatással volt.

Ahogyan James Allison technikai igazgató megjegyezte: “Javítottunk a hűtési beállításokon. Több helyet alakítottunk ki az autó hűtőinek, amelyet nehéz év közben megcsinálni. Szezonok között viszont könnyebb, nem kerül semmibe, legfeljebb néhány kilogrammal kevesebb lesz a súlya az autónak.”

“Abból is előnyt kovácsoltunk ki, hogy a HPP (High Performance Powertrains) egy olyan befektetést hajtott végre, ami nekünk is jó volt. Azon dolgoztak, hogy az autó hőmérséklete nagyobb tartományban működjön, ami csökkenti a túlmelegedés veszélyét.”

Andy Cowell, a HPP motorrészlegének vezetője a következőkkel egészítette ki: “A fejlesztések már jóval Ausztria előtt elkezdődtek, de a csapat még feljebb tolta a limitet 2020-ra. A tavalyi idény kezdetén a kocsi hűtési képessége gyengébb volt, ezért nehezebb versenyeink voltak.”

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W11 Fotó készítője: Mercedes AMG

“Az első két futamon az is bizonyossá vált, hogy nem elég megfelelő a hűtési hatékonyság, emiatt elkezdtünk dolgozni azon, hogy miként lehet ez jobb. Ausztriára négy fokot javultunk a víz hőmérsékletének szempontjából, ennek ellenére keserves futamon voltunk túl. Azóta folyamatosan dolgoztunk azon, hogy a teljes hűtési rendszert tökélyre fejlesszük.”

“Az idei évre komoly erőket mozgósítottunk a folyadék hűtésére, ami egyben lehetővé teszi azt is, hogy az erőforrásunk jobban működjön a magasabb hőmérsékletben is. Ez viszont nehéz kihívás, mert a motor nagy része alumíniumból készült, a többi viszont más anyagokból, ami drasztikusan csökkenti a hatást a megfelelő hatásfokon.”

“Egy olyan erőforrás, amely nyolc futamot kell kibírjon, nagyon nehéz kihívásnak számít, de ezeket a kihívásokat igyekszünk eszközölni. Mi, mint a motorrészleg mérnökei, nemcsak az erőforrással foglalkozunk, hanem az aerodinamikába is besegítünk, így az ő feladatuk már csak annyi, hogy az autó jól működjön a kanyarokban.”

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W11 Fotó készítője: Mercedes AMG

Annak ellenére, hogy a V6-os hibrid motorok fogyasztásilag beértek, a Mercedes újabb előnyöket tud szerezni azzal, hogy új fejlesztéseket raknak az autóra. “A jelenlegi technikai szabályok hetedik éve érvényesek, és egyre nehezebb erőt találni stabil szabályok között. Emiatt az erőforrási egységek tárait kiszélesítettük.”

“Minden egyes részt átkutattuk. Fejlesztést vittünk végbe többek között az erőforrás vezethetőségén, a villanymotoron, valamint a hatékonyságon is. Vizsgáltuk a veszteségeket, amelyek keletkeznek a motor energiahasználatával, mely során csökkentettük a hőkiszivattyúzás mértékét.”

Optimalizáltuk a technikát, melyhez új anyagokat vetettünk be. Ezt a munkát szabályosan, az autó kereteinek megfelelően kell elvégeznünk. Minden új rendszernél súlycsökkentést alkalmaztunk, így lett könnyebb az előző évinél. Összességében elmondhatjuk, hogy rengeteg projekten dolgoztunk, ami az autó fejlesztését is segíti, de az aerodinamikai részleg is több lehetőséget kap a javulásra” - tette hozzá Cowell.

A Mercedes a megbízhatóságra helyezte a hangsúlyt, noha Lewis Hamilton egyszer sem kapott büntetést 2019-ben. “Boldogok voltunk, hogy Lewis elérte ezt. Ugyanakkor szomorúak is vagyunk, mert kis teljesítményen sokszor ment tönkre az autó más versenyzők alatt. Jelenleg arra koncentrálunk, hogy minőségileg mi okozza ezeket a veszteségeket, és ezeket kell megszüntetni. Huszonkettő verseny lesz, ezalatt egy egységnek nyolc futamot kell kibírnia, így még jelentősebbé válik a megbízhatóság” - vélekedett Cowell.

