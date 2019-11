A Haas ezt már elhinni sem akarja

Nehéz szavakat találni a Haas F1 Team idei szenvedésére, noha a téli tesztek után úgy tűnt, hogy a konstruktőri negyedik helyért mehetnek, akárcsak tavaly. Az amerikai csapat már az előző szezonban is sok pontot veszített, és ha egy kicsivel szerencsésebbek vagy nem vét annyi hibát Romain Grosjean, övék lehetett volna a 4. hely.

Idén ennek a közelében sem voltak, elsősorban annak köszönhetően, hogy az új autóval nem tudtak alkalmazkodni a gumikhoz. Hosszú hónapokon át szenvedtek emiatt, és csak az 1 pontos Williamst előzik meg a sorban. Joggal mondhatjuk, hogy ez egy katasztrofális szezon a Haas számára.

A csapatnak még szerencséje sincs, hiszen Romain Grosjean az évadzáró Abu Dhabi Nagydíj pénteki napján egy kísérleti padlólemezt próbált ki az autóján, ami nagyon jól működött, és remek eredményeket mutatott, de végül tönkrement a Valtteri Bottasszal való furcsa ütközés során.

A Mercedes és az FIA is a Mercedes versenyzőjét látta hibásnak, aki megrovást kapott, és el is ismerte az incidensben felelősségét. A német AMuS kérdésére Günther Steiner csapatfőnök nagyon csalódottan nyilatkozott a kialakult helyzet miatt, miután a kísérleti padlólemezzel az autó nagyon jól működött, amit meg is akartak tartani a futamra, de ezt most elfelejthetik, mivel abból csak egy darab állt a rendelkezésükre.

Ezek után nagy kérdés, hogy milyen tempót tud menni Grosjean a módosításokkal, de elnézve a másik autó tempóját, a franciára nehéz szombat és vasárnap várhat. A Haas jelenleg 28 pontos a 9. helyen. Közvetlen előttük az Alfa Romeónak 57 egysége van, akiket már szinte biztosan nem tudnak megelőzni.