A Ferrarinál a hűtőrendszert is átalakítják a Mercedes ellen

A hírek szerint újratervezték a felfüggesztéseket, és megváltoztatták a futómű geometrikát elől és hátul is. Az első felfüggesztésnél a felső összekötőt magasabbra húzhatják, mely így nem takarná el a fékhűtőket.

Ezzel a megoldással magasabbra kerülne a kormányösszekötő is, melyet már több versenysorozatban is használnak, és a Forma-1-en belül a Mercedes használ hasonló elrendezést. Így az autó súlypontelosztása is megváltozik, mellyel reményeik szerint stabilitást nyernek a gyors kanyarokban, és nagyobb sebességet a szűk, lassú kanyarokban.

A hátsó futómű máshogyan fog kapcsolódni a szénszálas sebességváltóhoz, ez azért szükséges, hogy a váltót kisebbre tudják tervezni, de legyen elég hely a hűtőrendszernek is. Ezekkel a változtatásokkal összességében az autó kezelhetőségét kívánják javítani.

A hajtásláncban a fő változás a motoregység tetejére koncentrálódik. Nem csak a hengerfejek szokásos finomításáról van szó, hanem a teljes hűtési rendszert átalakítják. A 2019-es motorral szemben az ERS hűtőradiátorai a légszűrőház fölé kerülnek, átállva ezzel a Mercedes és a Honda által is használt elrendezésre.

Ezzel hely szabadul fel az oldalsó légbeömlőknél, melyeket így keskenyebbre tudnak tervezni, csökkentve az autó légellenállását. A Ferrari mérnökei már hosszú ideje elemzik a két elrendezés közötti különbségeket, de úgy gondolják, hogy a váltás előnyükre válhat, mind teljesítmény, mind pedig megbízhatóság terén.

Ajánlott videó: