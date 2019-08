A Ferrari új taktikája a fejlesztésekkel: ez a jó irány?

A Mercedes még mindig toronymagasan vezeti a bajnokságot a Forma-1 idei kiírásában. A számokat és a hátralévő futamok számát tekintve egy igen nagy csavarnak kellene bekövetkeznie ahhoz, hogy a németek ne védjék meg a címüket, de egy biztos, versenyek óta szenzációs a bajnokság, bár továbbra is csak a Red Bull tudta legyőzni a Mercedest.

Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a Ferrari Bahreinben, Bakuban, Kanadában, Ausztriában és legutóbb Németországban is nyerhetett volna, de mindig közbejött valami, ami megakadályozta a csapatot abban, hogy a maximumot hozza ki a lehetőségeiből. Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke a Magyar Nagydíj előtt úgy fogalmazott, a Hungaroring egy remek teszt lesz számukra, és ha ott is versenyképesek, akkor kvázi mindenhol azok lehetnek.

Noha a hátrányuk jelentős, ha az SF90 a folytatásban valóban minden pályán esélyesként gurul pályára, akkor az egy remek alapot jelenthet a 2020-as szezonra, hiszen a szabályok csak nagyon kis mértékben változnak. A Red Bull pontosan emiatt fejleszti továbbra is gőzerővel a gépét, akárcsak a Mercedes, mely az osztrákokhoz hasonlóan nemrég egy új kasztnit is építettek.

A Ferrari változtatott a korábbi stratégiáján, és mellőzi a nagy fejlesztési csomagok bevetését. Ehelyett pályaspecifikus elemeket és megoldásokat vet be, amik az adott hétvégén előnyt jelenthetnek a teljesítmény szempontjából. A többi koncepciót pedig félreteszik, melyeknek időre van szükségük a teljes megértéshez. Ez pedig láthatóan a jó irányt jelenti, mivel legutóbb Németországban a Ferrari váratlanul versenyképes volt, köszönhetően az első felfüggesztés módosításának is, ami eddig a legnagyobb gyenge pontot jelentette az első gumik kezelésével.

A Ferrari korábban görcsösen az aerodinamikai munkára koncentrált, de a mérnökök már egy más szemlélet alapján dolgoznak, így különösen nagy figyelmet szenteltek az első gumik működésének megértéséhez, hogy jobb munkaablakba kerüljenek, ami a Mercedesnek szinte mindig sikerül. Emiatt is volt eddig olyan hektikus az SF90 teljesítménye, de most fordulhat a kocka, mert az autó már egyértelműen jobban bánik az első gumikkal.

A Forma-1-ben szinte minden a biztonságért felel, és természetesen ez alól a versenyfelszerelések sem jelentenek kivételt. A PUMA is rendkívül nagy hangsúlyt fektet arra, hogy Lewis Hamilton és Valtteri Bottas a lehető legnagyobb biztonságban üljön az autójában.