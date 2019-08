A Ferrari megerősítette, mi okozta a szombati problémákat

Mattia Binottónak egyik szeme sírhatott, a másik nevethetett a vasárnapi Német Nagydíj után, hiszen pilótái a futamon jó teljesítményt nyújtottak: Leclerc, bár kiesett, sokáig az élmezőnyben küzdött, míg Sebastian Vettel az utolsó pozícióból indulva végül megszerezte a második helyet, főleg a már száradó pályán mutatott teljesítményével.

Ami miatt igazán fájhat a feje a Ferrari csapatfőnökének, az a szombat: az időmérő edzés első szakaszában Vettelnek kellett idő előtt kiszállni az autóból, így még csak mért időt sem tudott teljesíteni, Leclerc pedig, bár az első két szakaszban remek teljesítményt nyújtott, a Q3-at már ő sem tudta megkezdeni, autójában két elemet (az üzemanyagpumpákat) ki is kellett cserélni, ám mivel ez a parc fermé szabályain belül történt, nem járt érte büntetés, ellentétben Vettellel, aki 10 helyet kapott, miután új vezérlőelektronikát kapott.

Vettel autójában arra is lett volna lehetőség, hogy az MGU-K-t kicseréljék büntetlenül, mivel még csak a másodikat használják az elemből, azonban erre nem került sor, mert ahogyan azt Mattia Binotto a futam után elmondta, a turbóhiba nem követelte meg ezen alkatrész cseréjét, és inkább a megszokott egységet szerették volna használni egy még ki nem tapasztalt új helyett:

„Többet nem mondhatok annál, amit tegnap is tudtunk: Seb autójánál az intercooler-cső, Charles-én pedig az üzemanyagpumpa hibásodott meg. Egészen pontos részleteket nem is fogunk tudni közölni, addig, amíg Maranellóban meg nem vizsgálják a komponenseket. Azt azonban meg tudjuk erősíteni, hogy a probléma ezekkel az elemekkel volt, és hogy ilyen még sosem történt ezelőtt. A mechanikus üzemanyagpumpát például már évek óta használjuk probléma nélkül. Egyáltalán nem számítottunk a hibájára, de ez is csak azt mutatja, hogy mindenen lehet csiszolni kicsit.”

„Az pedig igaz, hogy a komplett MGU-K-t kicserélhettük volna, anélkül, hogy pozíciókat kellett volna feladnunk a rajtrácson. Végül nem tettük meg, mert úgy éreztük, jobb ötlet egy már jól megszokott egységgel dolgozni, mint egy olyannal, ami tartogathat számunkra meglepetéseket. Úgy szoktuk ezt intézni, hogy először pénteken kipróbáljuk ezeket az új alkarészeket, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy szombaton, és vasárnap is bírni fogják a gyűrődést.”

