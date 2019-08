A Ferrari legnagyobb hátrányai a 2019-es F1-es szezonban

A Ferrari idén még mindig nem nyert versenyt a Forma-1-ben, ami Olaszországban is egy kellemetlenebb visszhangot kelt, mint arról korábban már beszámolhattunk. Bahreinben, Bakuban, Kanadában, Ausztriában és Németországban is meglehetett volna a győzelme, így most igencsak más lenne a kép.

Az azonban egyértelmű, hogy az SF90 továbbra sem tudja hosszú távon felvenni a harcot a Mercedesszel, és mindeközben már a Red Bull-Honda is problémát jelenthet. Ha a következő két pályán Spában és Monzában is ez lesz a helyzet, akkor Maranellónak igencsak el kell gondolkodnia, miután papíron ezen a két helyszínen lehet a legnagyobb esélyük a hosszú egyenesek miatt.

A csapattól Sebastian Vettel és Charles Leclerc mellett Mattia Binotto is elismerte, még mindig nem rendelkeznek kellő leszorítóerővel, de a csapatfőnök elmondása szerint egyre jobb és jobb a helyzetük. Ez azonban még mindig kevés, mint azt láthattuk a Magyar Nagydíjon is, ahol esélytelenek voltak Max Verstappen és Lewis Hamilton ellen.

Binotto hangsúlyozta, a szezon második felében mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy az SF90 a lehető legtöbb leszorítóerővel rendelkezzen, mert a jövő évi gép esetében még többre lesz szükség, ha harcban akarnak lenni a címért. 2020-ban keveset változnak a szabályok, így ha a Ferrari egy erős alappal képes befejezni a szezont, akkor jobbak lehetnek a kilátásaik.

Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a Ferrari a nagyobb hátránya ellenére nem a Magyar Nagydíjon volt a leggyengébb a leggyorsabb autóhoz képest, hanem Spanyolországban. Sőt, a differenciát tekintve a hungaroringi teljesítményüket még a monacói, az ausztrál és a francia hétvége is alulmúlja. Tehát már 5 olyan versenyhétvégéje is volt a Ferrarinak, amikor nem volt reális esélyük a győzelemre.

Verseny Különbség a leggyorsabbhoz képest (%) Spanyolország 1.148 Monaco 1.113 Ausztrália 0.875 Franciaország 0.731 Magyarország 0.632

Binotto közben elismerte, nem a maximális leszorítóerő hiánya a csapat egyetlen gyengesége. „Ez nem lenne tisztességes a maranellói emberekkel szemben. A jövő évi autóra kellene koncentrálnunk? Nem hiszem. És nemcsak amiatt gondolom ezt, mert ugyanazokkal a szabályokkal rendelkezünk a következő évben, mint most, hanem amiatt is, mert sok mindent tehetünk, ami a jövő évi autónk szempontjából előnyös lesz. Még mindig sok verseny van hátra, és tény, nem nyert futamot a Ferrari. Ez minimum a céljaink között szerepel, így minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy a lehető legjobbak legyünk.”

