A Ferrari Bahreinben is csak kapkod a levegő után

A 2017-es szabályváltozás óta megfigyelhető, ahogyan a hátsó felfüggesztés felső lengőkarjait egyre magasabbra és magasabbra húzzák a csapatok, ezt idén a Mercedes, és utánuk a Red Bull is megspékelte azzal, hogy a hátsó lengőkart nem is a sebességváltóhoz, hanem a hátsó ütközési zónába vezették be, egyfajta szárnyat létrehozva ezzel.

Ez a megoldás lehetővé tette, hogy a motorborítás megnyitását ügyesen a felső lengőkar alá húzzák, és ahogyan az a cikk elején látható képből is kiderült, ez a Ferrarinak még messze nem sikerült.

Mercedes F1 W11 rear detail Fotó készítője: Giorgio Piola

Ez egyértelműen nagyobb légellenállással jár, Bahreinben pedig ezért nagy árat fizethet a Ferrari: a pálya a lehető legjobb aerodinamikai hatékonyságot igényli, mégpedig az üzemanyagfogyasztás miatt.

A 4 hosszú egyenessel is rendelkező pályán a kör 75%-át padlógázzal teljesítik a pilóták, ami azt jelenti, hogy a futamon éppen, hogy a megszabott 110kg-os üzemanyaglimit alatt tudnak maradni, és persze a motor is a szokásosnál nagyobb hűtést igényel ilyen igénybevétel mellett.

A képlet innen igen egyszerű, a Ferrari 2020-as motorja majd 50 lóerővel gyengébb a Mercedesénél, ráadásul a hűtőradiátor elrendezés miatt az ebben a melegben nagyobb megnyitást igényel, ami növeli a légellenállást, ezáltal pedig csökkenti az SF1000 végsebességét, de növeli a fogyasztását.

Ennek a kombinációnak az „eredményét” már láthattuk is a 3. szabadedzésen, ahol Sebastian Vettel csak a 13., Charles Leclerc pedig csak a 15. lett.

Érdekes módon Giorgio Piola képeiből kiderült, hogy egyedül a McLaren húzza még ilyen magasra a motorborítás megnyitását, szintén a felső lengőkar fölé, azonban a „megafon” alak helyett ők egy szögletesebb megoldást választottak.

McLaren MCL35 rear detail Fotó készítője: Giorgio Piola

Azért is érdekes a McLaren formaválasztása, mert az nagyon eltér a motorbeszállító Renault-étól, akik egyértelműen a Mercedes által kijelölt utat követték, ahogyan talán ennél kisebb meglepetésre a Racing Point is.

Racing Point RP20, dettaglio degli sfoghi dell'aria calda in coda alle pance che sono i più piccoli Photo by: Giorgio Piola Renault F1 Team R.S.20, dettaglio tecnico degli sfoghi d'aria Photo by: Giorgio Piola

Ennek ellenére a harmadik szabadedzésen mind a Racing Point, mind a Renault jelentősen le volt maradva a McLarentől, akiknek az autója mindig is jó volt a gyors pályákon, Norris a Red Bull Ringen, Sainz pedig Monzában szerzett dobogós helyezést, azonban az orosz futamra vitt módosításaikat, köztük az új orrot nem igazán tudta működésre bírni a McLaren, a jelek szerint most Bahreinben végre találtak valamit, ami akár el is döntheti a konstruktőri bajnokság 3. helyéért folytatott küzdelmet.

Franco Nugnes és Giorgio Piola közreműködésével.

