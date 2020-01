A Ferrari a Mercedes és a Red Bull útját követheti 2020-ban

Már csak valamivel több mint 1 hónapot kell várnunk arra, hogy bemutassák a 2020-as Ferrarit, amelyről február 11-én fogják lerántani a leplet. A Ferrarin kívül egyelőre csak az AlphaTauri („leánykori” nevén: Toro Rosso) autóbemutatójának dátuma ismert: február 14.

A 2020-as Ferrarival kapcsolatosan ezúttal az olasz Corriere dello Sport közölt cikket, amelyben az oldalszekrényekről, a felfüggesztésről és a kipufogóról írnak. Az olasz istálló a hírek szerint a Red Bull és a Mercedes útjára léphet ezen területeken.

A Ferrari oldalszekrényei nagyon tradicionálisak voltak, az új oldalszekrények viszont a Mercedes és a Red Bull megoldásához hasonlíthatnak. A Ferrari azért veheti át a német és az osztrák csapat filozófiáját ilyen téren, hogy az autó minden oldalán növelhessék a leszorítóerőt.

A Ferrari első felfüggesztés terén is tradicionális megoldás mellett voksolt, azonban itt is áttérhetnek egy szofisztikáltabb megoldásra, amelyet a legtöbb másik csapat is használ, és nem véletlenül: a vízszintesebb megoldás aerodinamikai előnyökkel jár, és kanyarodáskor a gumik is jobban viselkedhetnek ezáltal. Emellett az sem lenne meglepetés, ha az első felfüggesztés harmadik eleme hidraulikus lenne.

A wastegate-szelepnél dupla kipufogó lehet a korábbi egy helyett. Ezt a megoldást már 2019-ben Abu Dhabiban is láttuk a Ferrarinál, azonban csak pénteken használták ezt a megoldást, szombaton és vasárnap visszaálltak az egy kipufogóra. A dupla kipufogó a Red Bull megoldásához hasonlóan fent helyezkedhet el.

Ez a megoldás kiszélesíti a gáz terjedelmét a szárny alsó része felé, ezzel pedig az aerodinamikai téren lehet nyerni az autó hátuljánál.

