A Ferrari 20 lóerővel erősebb motort hozhat Ausztriába

A Scuderia Ferrari keményen dolgozik azon a maranellói gyárban, hogy a lehető legjobban kezdjék a 2020-as szezont, ami a várakozások szerint július 5-én fog indulni Ausztriában. Az vörös istálló az olasz média szerint több alkatrészen is változtatásokat tervez az ausztriai szezonnyitóig.

A koronavírus-járvány miatt – mint ismeretes – rengeteg verseny maradt el, viszont úgy tűnik, hogy a Forma-1-ben kezd látszani a fény az alagút végén: ha semmi váratlan nem történik, akkor július 5-i szezonnyitó után egy héttel jön majd egy újabb ausztriai futam, majd európai helyszínek következhetnek, azonban e helyszínek körül egyelőre sok a kérdőjel.

Az FIA pedig a vírus miatt 63 napra záratta be a Forma-1-es csapatok gyárait. A Ferrari az első csapatok között volt, amely reagált a vírusra, és hamar bezárta a gyárait, így ott már újra is indult a munka, most már a motorrészleg mellett a versenyrészleg is nyitva van, és padlógázzal fejlesztenek.

Az ausztriai helyszín pedig kritikus fontosságú lesz a csapatok szempontjából, mivel a szezon során több alkatrész fejlesztését is befagyasztják a költségcsökkentések érdekében, a Ferrari tehát minél jobb formában akar megérkezni a szezonnyitóra.

Ennek ismeretében kicsit sem meglepő, hogy a Ferrari szinte az autójuk minden szekcióján dolgozik, viszont első sorban az orr-részen, a váltón, de mindenekfelett az erőforráson.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Az olasz Gazzetta dello Sport szerint a motort érintő fejlesztés során elsődlegesen az új hengerfejekre koncentrálnak, illetve módosításokat hajtanak végre az égéstérben is, hogy optimalizálják a levegő-üzemanyag keverék égését.

Emellett egy szoftverfrissítésre is számítani lehet az elektronikai részen, amin már a szezon eleje óta dolgoznak. Összességében ezzel a Ferrari a várakozások szerint 20 lóerőt nyerhet Ausztriára.

A Red Bull Ring pedig egy motorerő-igényes pálya, így a Gazzetta dello Sport szerint már a szezon első helyszínére is a „B-verziójú” motorral mehetnek a maranellóiak, és jelenleg a motort napi három műszakban futtatják a tesztpadon, hogy minél gyorsabban haladjanak.

