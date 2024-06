Michelisz az utolsó körben szerezte meg a második helyet Mid-Ohióban!

A tegnapi időmérőn Michelisz Norbert a második rajtpozíciót szerezte meg Mid-Ohióban, egyedül a csapattársa, Azcona végzett előtte. A rajtrácson a Hyundai párosát Björk, Ma és Guerrieri követte.

A rajtnál Azcona maradt az élen, Björk megelőzte Norbit és feljött a második helyre, majd Ma is keményen támadta a magyar versenyzőt, össze is ért a két pilóta egymással, Michelisz pedig a 2. kört is a 3. helyen kezdhette meg.

Ma tempója vélhetően az összeérés következtében visszaesett, így Guerrieri és Girolami is elment mellette. A kínai versenyzőt még Ehrlacher is megelőzte, a hetedik helyet viszont már meg tudta őrizni.

Azcona magabiztosan haladt az élen, a verseny második feléhez érve pedig Michelisz 1-1,5 másodpercre volt a második helyen álló Björktől, a negyedik helyért csatázó Girolami-Guerrieri kettős viszont nagyon messze volt a magyar versenyzőtől.

A verseny hajrájára Azcona mögé megérkezett Björk és Michelisz, egy ideig nagyon közel volt egymáshoz a top 3, és a magyar pilóta nézelődött Björk mögött, majd Björk egy szép bevetődéssel megelőzte Azconát és az élre állt.

Björk el is lógött az élen, Michelisz pedig centikre volt Azconától, és érezhetően gyorsabb volt csapattársánál. Az utolsó körben meg is előzte Azconát Norbi, a spanyol ekkor nem is igazán védekezett ellene.

Így Björk győzött Michelisz és Azcona előtt, majd Girolami, Ehrlacher és Urrutia következett. Jó hír, hogy ezzel a második hellyel Norbi növelte az előnyét a pontversenyben.

A TCR World Tour második, fordított rajtrácsos versenyét magyar idő szerint szombaton 23:45-től fogják rendezni, azt a versenyt is élőben közvetíti a Sport2.

Kép: Facebook // Michelisz Norbert