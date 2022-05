Zseniálisan köszöntötte a NASCAR Kimi Räikkönent

Kimi Räikkönen a tavalyi szezon végén akasztotta szögre a Forma-1-es sisakját, azóta pedig egy versenysorozatban sem állt rajthoz a finn versenyző, azonban a tegnapi nap folyamán nagy bejelentést tett a Jégember.

A Watkins Glen-i futamon rajthoz fog állni a NASCAR Cup Seriesben, ahol a Trackhouse Project91 program részeként vezetheti a 91-es rajtszámú Chevrolet Camaro ZL1-et.

Az amerikai sorozat pedig zseniálisan reagált a bejelentésre: a NASCAR hivatalos Twitter-oldalán jelent meg egy videó, amelyben egy NASCAR-os bögrére ragasztanak rá egy „Kiminek” feliratot, a videóhoz pedig azt írták: „Meglesz az italod, Kimi”.

A fenti mondat Räikkönen több évvel ezelőtti, a Magyar Nagydíjon lezajlott rádióüzenetére utal, amikor hosszú időn keresztül nem értették meg egymást a mérnökével, majd a mérnök közölte vele, hogy „No, Kimi, you will not have the drink”, azaz Kimi ital nélkül maradt a 2018-as mogyoródi versenyen.

