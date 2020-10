Guerrieri nyerte a WTCR magyarországi időmérőjét, Tassi a 2., Norbi viszont csak a 16. lett

A hungaroringi időmérő edzés vizes pályán zajlott, a Q1-ben még mindenki esőgumikkal gurult pályára, és a kezdés Esteban Guerrierinek sikerült a legjobban, hiszen az első gyors körök után ő állt az élen. Mögötte a bajnokságot vezető Yann Ehrlacher és Mikel Azcona következett.

Michelisz Norbinak és a Hyundai-oknak nem ment túlzottan jól a szabadedzéseken, ezért nem feltétlenül várhattunk tőlük kiugró szereplést. Előzetesen a Hondákat és a Cuprákat lehetett kikiáltani az esélyeseknek, és erre nem is cáfoltak rá.

A Q1-es utolsó tűzijáték előtt még nem lehetett tudni, hogy kik fognak kiesni és továbbjutni, Michelisz azonban ekkor csak a 15. helyen állt, és nem találta a tempót hazai pályán. Az utolsó másodpercekben aztán már ki sem jött a bokszból, így végül a 16. hely lett csak az övé.

Ez egyben azt is jelenti, hogy mindhárom futamot erről a helyről kell majd megkezdenie, ez pedig igencsak csalódást keltő, hiszen előzetesen Norbi célja a dobogóra állás volt, innen azonban nagyon nehéz dolga lesz majd a holnapi futamokon.

A pole pozíciót az első futamra a végig az első helyen álló argentín, Esteban Guerrieri szerezte meg, aki ezzel ráadásul plusz öt bajnoki pontot is bezsebelt. Tassi Attilának is sikerült a Q2-be jutnia, és kisebb meglepetésre egy másik magyarnak, a zengős Boldizs Bencének is összejött a továbbjutás a 12. helyen.

Norbert Michelisz BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR Fotó készítője: WTCR

Egyetlen Hyundai sem tudott kijutni a Q1-ből, ez pedig sok mindent elmond a gyártó tempójáról. Michelisz Norbi kiesését követően természetesen csalódottan nyilatkozott, és utalt arra is, hogy talán nem volt 100 százalékos az autója.

A Q2-ben már csak a legjobb 12 vehetett részt, a pálya pedig egyre inkább száradni kezdett az eső utánpótlásának hiánya miatt, így az idők is javultak. A csata a legjobb helyekért leginkább itt is a Hondák és a Cuprák között zajlott.

A Q3-ba végül Mikel Azcona, Esteban Guerrieri, Tassi Attila, Nestor Girolami és Tiago Monteiro jutott be, vagyis négy Honda és egy Cupra. A fordíott rajtrácsos pole-t a második futamra Yvan Muller szerezte meg, mellőle pedig csapattársa, Yann Ehrlacher indulhat majd a Lynk & Co-val.

Yann Ehrlacher, Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR Fotó készítője: WTCR

Ezek után következett az időmérő utolsó szakasza, ahol már csak a legjobb öt mérhette össze tudását egy-egy gyors körön. Az elején azonban kisebb kavarodás alakult ki, mivel Azcona egyszerűen megállt a bokszkijárat végén valamilyen okból. Ebből kifolyólag aztán Tassi volt az első pilóta, aki mért kört futhatott.

2:06,267-es idővel nyitott a fiatal magyar pilóta. Közben Azconát behívták mérlegelésre, ezzel pedig ő már nem futhatott mért időt. A kavarodás pontos okát nem lehetett látni, de előfordulhat, hogy a Zengő Motorsport nézett be valamit nála, és túl későn engedték őt ki. Maga a pilóta sem tudta egyébként, hogy mi történt valójában.

Másodiknak aztán Tiago Monteiro következett, de ő jelentősen elmaradt a magyar pilóta idejétől és csak 2:06,902-t tudott futni. Őt Nestor Girolami követte egy újabb Hondában, aki pedig még a portugálnál is lassabb volt.

Attila Tassi, ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic TCR Fotó készítője: WTCR

Végül pedig Guerrieri érkezett, aki addig a pontig lényegében uralta az edzést, így ő volt a pole legnagyobb várományosa. Nem is okozott csalódást, hiszen végül nagy előnnyel, egy 2:05,705 ezredes kört repesztve előzte meg Tassi Attilát az első helyért.

A fiatal magyar viszont így is nagyon elégedett lehet, ez a második hely igazán nagyszerű eredmény, a Hondák pedig uralták a kvalifikációt, és kisajátították az első két rajtsort. Mindhárom hungaroringi versenyre a holnapi nap folyamán kerül majd sor. Érdemes lesz szurkolni.

