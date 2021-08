Urrutia simán nyert, Norbi versenyét ismét tönkretették!

A pole-t megszerző Rob Huff szintén balszerencsés volt, miután az első futamon a sikánban eltalálta a gumibálát, ami miatt kitört a bal első kereke, és az autóját nem tudták már időben megjavítani, így csak a bokszutcából vághatott neki a főversenynek. Tassi Attila a 14. helyről indult, míg Boldizs Bence a 22.-ről.

A rajtnál mindenki nagyjából azonos ütemben jött el, de az első kanyarhoz érve Norbinak tehát megint nem volt szerencséje, hiszen kiforgatták őt, és ezzel visszaesett a mezőny végére. Az első kört a 21. helyen fejezte be, tehát továbbra is üldözi a balsors a magyar kiválóságot.

Idén már többször is előfordult vele, hogy saját hibáján kívül esett hátra vagy esett ki egy futamból. Ezzel azonban a már eddig is távolinak tűnő bajnoki cím reménye lényegében elúszott.

A vezetést Santiago Urrutia vette át, akit Nestor Girolami követett a Hondával, míg a harmadik helyen Frédéric Vervisch haladt. Tassinak közben jól sikerült kihasználnia a rajtot követő lökdösődéseket, és négy pozíciót javítva már a tizedik volt.

Miközben az élmezőnyben nem történtek változások a futam első harmadában, a középmezőnyben és hátrébb több pozíciócsere is volt, Norbi pedig egészen a 16. helyig tudott felkapaszkodni mindössze néhány kör leforgása alatt, amiből azért látszott, hogy az autója nem sérült, és jó tempója lett volna.

A verseny felénél az élen álló hármas továbbra is Urrutia, Girolami és Vervisch volt, mögöttük az első futamon több kemény manővert is bemutató Mikel Azcona, valamint két Lynk & Co, Yann Ehrlacher és Yvan Müller haladt.

Tassi a kezdeti előretörés után nem igazán tudott további pozíciókat nyerni, Norbi pedig hiába tűnt gyorsabbnak, mint a körülötte lévők, a mezőny sűrűjében nehéz volt manővereznie. A szintén elképesztően balszerencsés zengős pilóta, Huff pedig megragadt a sor végén a bokszutcai rajtot követően, ami óriási pech volt számára.

A kicsivel hosszabb futamon az abroncsok menedzselése is okozott némi problémát néhány pilótánál, és többen is panaszkodtak a rádión, hogy nehezükre esik kihozni mindent a gumikból, bár látszólag ez a versenyt vezető Urrutiát nem zavarta, hiszen magabiztosan haladt az élen.

A verseny vége is viszonylag nyugodtan telt, így az uruguayi pilóta könnyedén húzta be a magyarországi második viadalt, mögötte pedig Girolami és Vervisch is megtartotta a helyét. Uruttia ráadásul még a bajnoki címért is bejelentkezett ezzel a sikerrel.

Ami pedig a hazai hősöket illeti, Tassinak maradt a tizedik hely, Norbinak be kellett érnie a 14.-el, Boldizs meg 19.-ként zárt. Ez tehát összességében nem a magyarok hétvégéje volt a Hungaroringen, hiába lett volna esély legalább egy pódiumra, de most sem nekünk kedvezően szerint alakultak az események.

