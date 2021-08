WTCR: Huff a pole-ban a zengős Cuprával, Michelisz a harmadik!

A szabadedzések alapján nem volt könnyű dolga annak, aki meg akarta tippelni, hogy ki fogja megszerezni a pole pozíciót a magyar aszfaltcsíkon. Az időmérőt a Lynk & Co-k kezdték a legjobban, hiszen három pilótájuk is rögtön az élre állt az első gyorskörök után.

Ahogyan haladt előre a Q1, természetesen az idők is javulni kezdtek, és gyorsan változott a sorrend a legjobbak között. A száguldást aztán néhány perccel a szakasz vége előtt egy sárga zászló zavarta meg, mert törmelék került a pályára Andreas Bäckman autójáról.

A Q1-et végül Mike Azcona nyerte a Zengő Motorsport Cuprájával, de a magyarok sajnos nem lehettek teljesen elégedettek, hiszen Tassi Attilának nem jött össze a Q2-be jutás, és a 14. helyen kiesett. Michelisz eközben a 12. pozícióban, éppen csak becsúszott a folytatásba.

Kiesett még a bajnokságot vezető Jean-Karl Vernay is, ami nagy érvágás lehet neki, hiszen az üldözők közül sokan jutottak tovább, így kapaszkodhat majd a francia versenyző a vasárnap rendezendő futamokon.

A Q2 aztán szintén elég vegyes képet hozott, de a Lynk & Co autói továbbra is az élmezőnyben voltak, miközben a Hondák és az Audik is erős tempót mutattak. A meglepetést azonban most is egy Cupra, méghozzá Rob Huff szállította, aki megnyerte a szakaszt egy 1:51,528-as körrel.

Norbi pedig nagyon odatette magát, és végül a második helyen jutott tovább az időmérő utolsó szakaszába, ami némi bravúrnak mondható, hiszen eddig nem tűnt úgy, hogy megvan a Hyundai sebessége egy jó eredményhez. Mögöttük még Thed Björk, Nestor Girolami és Santiago Urrutia verekedte be magát a Q3-ba.

A mindent eldöntő szakaszban, ahol a legjobb ötnek már csak egyetlen gyorsköre volt, Norbi volt az első, aki megmutathatta, mire képes. Végül 1:52,342-t futott, és ezzel ideiglenes ő volt az élen. A magyar pilóta után következett Huff, aki viszont ismét jobbnak bizonyult riválisánál, és bement 1:52 alá.

Ezt követően érkezett Björk, aki nem tudta megelőzni Norbit, Urrutia viszont igen. Utolsónak aztán Girolami jöhetett, ő viszont csak negyedik lett, így végül a zengős Rob Huff szerezte meg az első rajtkockát, Norbi pedig a harmadik helyről indulhat majd a vasárnapi főfutamon.

Így végződött a Q3:

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó Pont 1 Rob Huff 3 1'51.993 140.826 5 2 Santiago Urrutia 3 1'52.290 0.297 0.297 140.454 4 3 Norbert Michelisz 3 1'52.342 0.349 0.052 140.389 3 4 Nestor Girolami 3 1'52.534 0.541 0.192 140.149 2 5 Thed Björk 3 1'52.538 0.545 0.004 140.144 1

