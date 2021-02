Wolff: a Mercedesnek kötelessége támogatni a DTM-et

A Mercedes a DTM egyik legikonikusabb márkája volt, azonban 2018 végén kivonultak a sportból, ami el is indította a sorozat, és vele a Class One hanyatlását. 2020-ban az Audi is bejelentette, hogy nem folytatják a részvételüket az akkori szabályrendszer szerint, amivel egyedül maradt volna a BMW.

A prototípusokat idén már átalakított GT3 autók váltják fel, a váltás pedig egyelőre bejött a Gerhard Berger vezette sorozatnak: már 7 csapat, és 5 márka (Ferrari, McLaren, Audi, BMW, Mercedes) jelezte az indulási szándékát.

Toto Wolff, aki a Mercedes Forma-1-es csapata mellett a Mercedes-AMG teljes motorsportprogramjáért felel, kijelentette, hogy teljes körű gyári támogatást fognak kapni azok, akik az ő autóikat választják:

„Támogatnunk kell a DTM-et, mert óriási történelmi hagyatékunk van ebben a sorozatban” – nyilatkozta Toto Wolff a Speedweek.com-nak.

„Szerintem remek kombinációt alkotnak egy ilyen professzionális sorozatban az, hogy privát csapatok indítják a profi versenyzőket. Én adok egy új esélyt ennek a formátumnak.”

Az eddigi nevezők közül a GruppeM indul majd biztosan Mercedes GT autókkal, azonban Wolff az mondta, hogy ő arra számít, hogy „két csapat is Mercedesekkel fog indulni a sorozatban, talán három is, de még nem erősíthetek meg semmit hivatalosan.”

Itt a 2021-es Red Bull.