Wickens szerint az IndyCarnak ideje búcsút vennie Poconótól

A Poconói ovális versenypálya nem örvend túl nagy népszerűségnek, mivel nagyon gyakran történnek itt súlyos következményekkel járó balesetek, elég, ha arra emlékszünk, hogy 2015-ben itt lelte halálát az anno a Minardival és a Jaguarral a Forma-1-et is megjárt Justin Wilson, de Robert Wickens is itt szenvedett el egy óriási becsapódást tavaly, amely után jelenleg is egy hosszú, és bizonytalan kimenetelű rehabilitációs folyamaton megy keresztül.

Helyi idő szerint vasárnap a négy kilométeres pennsylvaniai pálya, amelyet nem hiába neveznek „Szeszélyes Háromszögnek” jellegzetes kialakítása miatt ismét bizonyította, miért panaszkodnak rá sokan. A Pocono 500-as versenyt az első körben szakították meg piros zászlóval, miután öt autó keveredett bele egy balesetbe, ahogyan azt korábban is írtuk.

Ennek eredményeként az öt versenyzőt – Alexander Rossit, csapattársát, Ryan Hunter-Rayt, Takuma Szatót, James Hinchcliffe-et és Felix Rosenqvistet mind a pálya orvosi központjába vitték, és innen utóbbit kórházba is szállították kivizsgálásra. Szerencsére, ahogyan az IndyCar sajtóközpontja elmondta, nem szenvedett komolyabb sérüléseket, és a romok eltakarítása után a megmaradt 17 autó folytatta a versenyt, ennek ellenére Robert Wickens a közösségi médiában kikelt a szervezők ellen, látva a történteket:

„Hányszor kell még ugyanezt újra és újra eljátszanunk, mielőtt megértjük, hogy nem szabadna IndyCar versenyeket tartanunk Poconóban? A kapcsolat köztünk, és a pálya között menthetetlenné vált, és már csak a válás segíthet. Örülök, hogy végül senkinek sem esett baja ebben az ijesztő balesetben.”

