WEC: Első győzelmét szerezte a Jota Porsche egy hatalmas baleset miatt másfél órát álló verseny után Spában

Wil Stevens és Callum Ilott biztosította be a Jota első ügyfélautós sikerét a Porsche 963 LMFh-val, mely kettős győzelmet aratott, ugyanis 12,363 másodperccel mögöttük jött a Penske Porsche Motorsport gyári, hatos számú nevezettje Laurens Vanthoorral, Andre Lottererrel és Kevin Estrével.

A két Porsche sikerében – és a Ferrari kudarcában - kulcsszerepe volt annak, hogy pont azelőtt tankoltak, hogy 1 óra 44 perccel a vége előtt Earl Bamber Cadillac V-Series.R LMDh-ja a Kemmel egyenesben megtolta Sean Gelael WRT BMW M4 GT3-át, ami után a két autó a korlátba csapódott.

#77 Proton Competition Ford Mustang LMGT3: Ryan Hardwick, Zacharie Robichon, Benjamin Barker, #31 Team WRT BMW M4 LMGT3: Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus Fotót készítette: JEP / Motorsport Images

Lotterer Callum Ilott előtt ment az ötödik és hatodik helyen, de a bokszból már fordított sorrendben jöttek vissza az autók. Ekkor még úgy tűnt, hogy a két 499P Le Mans Hypercar fogja a kettős győzelmet Maranellóba vinni, az 51-es autóval Alessandro Pier Guidi vezetett az 50-es előtt, melyben Antonio Fuoco ült, mindezt azután, hogy az időmérős köreiket elvették túl alacsony súlyuk miatt, így a rajtrács végéről kellett felzárkózniuk.

A harmadik helyért Neel Jani Proton Competition 963-át előzni próbáló Bamber azonban elszámolta magát és az így okozott hatalmas baleset után hosszas szünet jött, amíg megjavították a korlátot. A csapatok a biztonsági autós újraindítás előtt kereket cserélhettek, azonban az élen álló 51-es Ferrarinak még a rajt előtt vissza kellett jönnie a bokszba.

Mivel Ilottnak és Estrének már csak egyszer kellett a hátralévő időre visszatérnie a bokszba, ők irányíthatták a futamot, Estre azonban nem tudta megtámadni a Norman Nato berlini Formula E-szereplése miatt duóvá zsugorodott brit csapatot. Végül egy körrel korábban is kellett kiállnia Ilottnál és nem jött be a gumikkal való trükk az utolsó cserénél, így nem tudott visszazárkózni a Jota autójára.

A biztonsági autó mögötti kiállást követően az 50-es Ferrari, melyet Fuoco Nicklas Nielsennel és Miguel Molinával osztott meg, lett a harmadik, míg Pier Guidi visszaszerezte a negyedik helyet a hetes számú Toyota GR010 HYBRID LMH-t vezető Kobajasi Kamuitól. Bár a japán az utolsó kiállás után még a Ferrarik előtt volt, Fuoco és Pier Guidi is a Les Combes-ban előzte meg őt végül.

Julien Andlauer remekül versenyzett a Proton Competition 963-mal, mely a verseny felét az élen töltötte, végül ötödik lett, ő a Neel Janival közösen vezetett autóval végül az Eau Rouge-ban ment el Kobajasi mellett. A Toyota a hatodik lett, de öt másodperces büntetést kapott, amiért a La Source-ban koccant az Iron Dames Lamborghinijével, így a nyolcas Toyota (Brendon Hartley, Sebastien Buemi és Hirakava Rjó) mögé sorolták.

Az LMGT3 osztályban a Manthey Racing kettős győzelmet aratott az Iron Lynx Lamborghini Huracánja előtt, mely bár vezetett az utolsó körig, még be kellett jönnie tankolni. A győzelmet Franck Perera szerezhette volna meg a United Autosports Gregoire Saucy által vezetett McLarenje levadászását követően, de nem maradt elég szufla a kocsiban, hogy kiállás nélkül befejezze az utolsó kört.

Így a PureRxcing Manthey Porschéja vette át a vezetést, melyet az időmérőn Alexander Malikhin által a Raidillonban szenvedett nagy csattanás után még újjá kellett építeni. Az ő társa, Klaus Bachler is szenvedett az utolsó körben az energiával, így végül nem nagyon tudott mit tenni csapattársa, Richard Lietz ellen, aki a Manthey EMA-val végül a Les Combes-ban kifékezte osztrák honfitárság és végül 1,3 másodperccel megelőzte őt

Lietz, Morris Schuring és Yasser Shahin vezettek még a piros zászló előtt, azért estek hátrébb, mert Schuringnak az újraindításnál ki kellett állnia, hogy Lietz váltsa őt. Ezután is versenyben maradtak azonban és folyamatosan közelítettek arra a bolyra, mely még a piros zászló előtt tankolt, így fogytán volt az energiája. A pontversenyt vezető Bachler, Malikhin és Joel Sturm végül meglepetésre a második helyre érkeztek meg Perera, Matteo Cressoni és Claudio Schiavone előtt.

Az Iron Dames Sarah Bovy révén élről rajtoló Lamborghinije uralta a futam első felét, de 40 másodperces előnyük nullázódott, amikor a másik Jota Porsche 963-at Phil Hansonnal a volánnál hátulról eltalálta René Rast a BMW M Hybrid V8-asa és belecsapódott Ahmed el-Harti WRT-s BMW-jébe, emiatt is javítani kellett korlátot.

A csak női pilótákkal – Bovy mellett Rahel Freyjel és Michelle Gattinggal – felálló csapat így is esélyes volt a győzelemre és az újraindítást követően vezetett is, de a következő és utolsó előtti kerékcserénél a jobb hátsónál gondok akadtak, így Gatting Perera mögé csúszott, majd neki is ki kellett még a végén jönnie egyszer.

A Dames végül negyedik helyen ért célba a James Cottingham és Nicolas Costa által megosztott McLaren Saucy előtt, de végül fel kellett adniuk ezt a helyet, amiért Gatting ütközött Bacherrel a második helyért harcolva.

Közben kiderült, hogyan sérült meg Amszterdamban Lando Norris.