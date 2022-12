Visszatér Magyarországra a rali Európa-bajnokság!

A keddi sajtótájékoztatón Weingartner Balázs, a HUMDA elnök-vezérigazgatója elmondta, az egyik legfontosabb stratégiai célkitűzésük az autó-motorsportok fejlesztését célozva minél több nemzetközi szériát, egy-egy szakág csúcskategóriáját Magyarországra csábítani.

„Számos pozitívummal jár, ha minél több meghatározó bajnokság naptárát magyar versenyhelyszín, forduló tarkítja. Ez nemcsak országunk helyét erősítené az autó-motorsportok világtérképén, hanem a turisztikai forgalmat élénkítve növeli Magyarország szálláshelyeinek kihasználtságát. Az élő televíziós közvetítések pedig számos ország több millió háztartásába jutnak el és növelik hazánk ismertségét” - hangsúlyozta.

Szujó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke kiemelte, a rali Eb-futam visszatérése a hazai autósport megújulásának egyik kiindulópontja.

„A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség frissen megválasztott elnökeként büszke vagyok rá, hogy már most hatékonyan tudunk együtt dolgozni a HUMDA-val. Ez a közös munka a záloga annak az előremutató változásnak, amelyre a magyar autósportnak már régóta szüksége volt" - hangsúlyozta. Hozzátette, érdemes tisztázni, hogy ha az MNASZ életében nem következett volna be fordulat, akkor lehet, hogy egy rali Eb-futammal lenne szegényebb az ország.

„Az ilyen projektekből nemcsak a ralisport, hanem a többi szakág is sokat tud majd profitálni a következő években” - fogalmazott. Hangsúlyozta: a raliversenyekre látogat ki a legtöbb néző, és biztos benne, hogy 2023 októberében is tízezrek szurkolnak majd a helyszínen.

„Ők a korábbi évekhez képest profibb szervezésre és a biztonsági előírások maradéktalan betartására számíthatnak, hiszen a legfontosabb, hogy mindenki, versenyzők, sportbírók és természetesen a nézők a legnagyobb biztonságban legyenek a futam során” - mondta.

Még több F1 hír: Így fejlesztettek 2022-ben az F1-es kiscsapatok

Magyarország egy év kihagyás után rendezhet újra rali Eb-futamot (ERC), a versenyt Nyíregyháza központtal a Zempléni-hegységben és környékén október 6-8-án bonyolítják le. Nyíregyházán lesz egy belvárosi gyorsasági szakasz is, de a mezőny ellátogat a máriapócsi Rabócsiringre is egy szuperspeciál szakasz keretében. Az októberi verseny zárja majd a 2023-as idényt, amely a versenysorozat 70. évfordulója lesz.

Az Európa-bajnoki futamoknak nagy hagyománya van Magyarországon, amely már az 1960-as és 70-es években is otthon adott ilyen versenyeknek. 2019 és 2021 között három alkalommal rendezett Magyarország Eb-futamot, a Nemzetközi Automobil Szövetségtől (FIA) azonban a 2020-as és a 2021-es viadal is sárga lapos figyelmeztetést kapott biztonsági hiányosságok és versenyrendezői mulasztások miatt. Ezért került ki a 2022-es versenynaptárból. Az újbóli rendezési lehetőséget az idei sikeres Zemplén Rally kandidálófutammal sikerült elnyerni, amely sportszakmai és biztonsági szempontból is megfelelt az FIA biztonsági előírásainak, valamint a nemzetközi jogtulajdonos, WRC Promoter GmbH tetszését is elnyerte. Ebben komoly szerepe volt a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) korábbi vezetésének és a verseny szervezőinek - áll az MTI-hez eljuttatott közleményben.

(MTI)