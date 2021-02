Visszatér a versenyzéshez a Hubert-baleset túlélője!

2019 augusztusában tragikus baleset történt a Formula 2 belga főfutamán, amelyben a francia Anthoine Hubert az életét vesztette, míg az amerikai Juan Manuel Correa súlyosan megsérült. Többször is műteni kellett a versenyző lábát, azonban a rehabilitációja remekül sikerült, így a 2021-es szezonban visszatér az aktív versenyzéshez, miután leszerződött az ART F3-as csapatával.

„Először is, hihetetlenül boldog vagyok, hogy visszatérhetek azok után, amiken átestem. Nagyon hálás vagyok az ART-nek, elképesztően sokat jelent nekem, hogy hittek bennem, és a visszatérésemben.”

„Az F3 egy átmeneti év lesz most számomra, az álmom továbbra is az, hogy eljussak a Forma-1-be, ez pedig csak az első lépcsőfok most. A céljaim még kicsit messze vannak most tőlem, egyáltalán nem vezettem versenyautót másfél évig, így ismét nagyon sokat kell tanulnom.”

„Teljesen nyitott vagyok a szezon előtt, nem fogok felesleges nyomást helyezni a saját vállamra, a legjobbamat fogom nyújtani, azt csinálhatom majd, amit szeretek, és ez már önmagában egy hatalmas győzelem.”

A még mindig csak 21 éves Correa másfél szezont már eltöltött az akkor még GP3 néven futó sorozatban, a Jenzer Motorsport színeiben a legjobb eredménye egy 4. hely, és egy összetettbeli 12. hely volt, míg az F2-ben a balesete előtt már 2 dobogós helyezést is szerzett.

Az F3 2021-es szezonja a Spanyol Nagydíjjal kezdődik majd másjus 8-án.

