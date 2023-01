Visszatekintés: Ken Block Forma-1-es tesztje, amiből végül nem lett semmi

Az amerikai pilóta fő munkaeszközei a raliautók voltak, de messze a murván és földutakon túl is elértek ezek a hullámok, így nem csak a Forma-1 paddockját, sőt, nem csak a motorsport világát, hanem a világon mindenkit sokkoltak.

Block Gymkhana-videói legendásak, az pedig, ahogy a közösségi médiát arra használta, hogy a modern motorsport izgalmait mindenkihez eljuttassa, utcahosszal vert minden promótert, pilótát és csapatot, akik ugyanezzel próbálkoztak. A volt Forma-1-es világbajnok, Jenson Button Instagram-posztja foglalta össze tökéletesen, mit éreztek sokan a hírt olvasva:

„Sokkolt Ken Block halála. Hatalmas tehetség volt, aki rengeteget tett a sportunkért. Valódi látnok volt a saját egyedi stílusával és ragályos mosolyával. A sportág az egyik legjobb és legfontosabb személyiségét veszítette el ma.”

Block hatása és szupersztár státusza annyira megkerülhetetlen volt, hogy tíz éve a Forma-1 gumiszállítója, a Pirelli megszervezte, hogy kipróbálhasson egy F1-es autót, azonban a terv füstbement.

Block és a Pirelli sokat dolgoztak együtt a WRC-ben és miután az olasz cég 2011-ben a Forma-1-be is visszatért, nagy lehetőséget láttak abban, hogy Blockot egy ilyen autóba ültetve megmutassák, a világ két legnagyobb versenysorozatában is ott vannak.

A Pirelli motorsport-részlegének amerikai médiakapcsolatait egyengető Rafael Navarro kérdezett rá a motorsport-részleg vezetőjénél, Paul Hemberynél a Forma-1-es teszt lehetőségére, utóbbi pedig elkezdte kidolgozni a tervet. A cégnek a Toyotával volt egy megállapodása, hogy fejlesztésre használhatják kétéves TF109-üket, így az autó kérdése gyorsan megoldódott.

Hamarosan a dátum és a helyszín is kiderült, a cég ugyanis 2011. augusztusában, Monzában tartott egy háromnapos tesztet, ahol az első két napon Lucas di Grassi gyalulhatta volna a gumikat, ülését a harmadikra átengedve Blocknak. A Kanadai Nagydíj hétvégéjén hivatalosan is bejelentették a tesztet, Block pedig így lelkendezett a paddockban:

„Sosem gondoltam volna, hogy ilyesminek akár a lehetősége is felmerülhet, de a Pirelli úgy gondolta, ezzel valami újat és egyedit csinálhatnak velem. Nagyszerű partnerek voltak eddig mindenben, amit csináltam, ezzel pedig egy álom válna valóra. Alig van tapasztalatom nyitott kerekű autókkal aszfalton, szóval ez nagy tanulási lehetőség lesz számomra.”

Ken Block, Hoonigan Racing Division, Ford Fiesta RS WRC 2018 Fotó készítője: McKlein / Motorsport Images

Block tesztje azonban nem csak erről szólt, ugyanis játszadozott az ötlettel, hogy a Gymkhana videókban látottakhoz hasonló mutatványokat hajtson végre Forma-1-es autókkal: „Meglátom, mire tudom őket rábeszélni. Ez egy nagyon drága autó, szóval amikor feltettem nekik pár kérdést, elég furán néztek rám, de megteszem, amit tudok.”

A Kanadai Nagydíj után pár héttel Block a Toyota kölni főhadiszállására utazott, hogy nekilásson a felkészülésnek. A terv szerint a csapat szimulátorával dolgozott volna, hogy megszokja az autó sebességét és fizikai igénybevételét (főleg, mivel még sosem vezetett ilyen autót), valamint egy üléspróbát is tartottak volna.

Block és a Toyota itt akadályba botlottak. 183 centiméterével a ralis maga nem volt bajos, sok Forma-1-es pilóta magasabb ennél, azonban testfelépítése és különösen hosszú lábai nagyobb gondot jelentettek, a TF109-et ugyanis a sokkal alacsonyabb Timo Glockra és Jarno Trullira tervezték.

Block be tudott ülni az autóba és be is fért a bukócső alá, de csak úgy, hogy a lábai útban voltak a kormánynak. A Toyota igyekezett átalakítani az autót, azonban nem volt erre sok idejük és végül pár hét múlva lemondtak arról, hogy Block ott legyen az augusztusi teszten. A Pirelli továbbra is próbált más megoldást találni, akár régebbi autókkal is, mindhiába.

Hemberyt ma érte el a Motorsport.com, így emlékezett vissza a közös munkára: „Nem adtuk fel, de túl sokat kellett volna átépíteni az autóból. Nem árt észben tartani, hogy a Toyota akkor már levezetett, miután 2009 végén kiszálltak a Forma-1-ből. Már nem dolgoztak ott annyian, mint annak idején, szóval korlátozott változtatásokat tudtunk volna csak eszközölni.”

„Végül sajnos nem tudtuk összehozni. Tudom, Ken mennyire csalódott volt, mert mindig is kereste a kalandokat. Itt volt a lehetőség, hogy olyasmit csináljon, amit egy életben tényleg csak egyszer lehet, de sajnos nem jött össze.”

Hembery szerint, ha a teszt megvalósul, hatalmas lehetőség lett volna a fiatalabb nézők megnyerésére, akkor ugyanis nem ők voltak a célközönség, mint ma. Sőt, a Kanadai Nagydíjon Hemberynek komolyan kellett küzdenie, hogy Blocknak akkreditációt szerezzen, mert a sorozatnál nem voltak meggyőzve arról, hogy elég nagy név hozzá.

Michael Schumacher, Mercedes GP with Ken Block Fotó készítője: Sutton Images

Miután ez megtörtént és Block kisétált a rajtrácsra, hatalmas üdvrivalgás fogadta, a szerelők pedig megrohamozták közös képekért, ami Hemberyt igazolta, aki szerint pontosan ilyen egyéniségekre van szüksége a Forma-1-nek és aki úgy gondolta, a teszt ezen csak tovább fog javítani:

„Amikor a sportágba kerültünk, a Forma-1 kicsit lapos volt és nem sok akció történt a pályán, szóval úgy érzem, Ken tudott volna valami mást nyújtani, egy Forma-1-es autót a saját stílusában vinni körbe, kitalálni, hogyan tudna vele driftelni és úgy vezetni, ahogy szereti, szenzációs lett volna. Nagyon jó szórakozás lett volna és nyilván hatalmas kár, hogy nem tehette ezt meg.”

Hembery pár éve hagyta el a Pirellit, így már nem találkoztak annyit Blockkal, mint korábban, de ettől még neki is nagyon fájt a ralis halálának híre: „Ken csak szórakozni akart és a határokat feszegetni. Egyike volt azon nagy kalandoroknak, akik a rali és az autóval való csúszkálás iránti szenvedélyüket ki akarták maxolni. Showmanként volt a legjobb.”

„Emellett viszont egyáltalán nem erőlködött. Nem volt semmi egója. Pontosan olyan volt, mint a haverod a kocsmában, csak egy srác, aki szórakozik. Ha meglátogattad Kent, akkor mindig nevetve, hatalmas vigyorral az arcodon távoztál. Le vagyok sújtva.”