Jüri Vips az F2-es főfutamot is behúzta Bakuban a két Prema előtt

A tegnapi hőség után éjszaka eső esett Bakuban, és fellendült a szél is, így a szombatitól teljesen eltérő körülményekkel találkozott az F2 mezőnye a vasárnap délelőtti főfutamon, ahol Liam Lawson rajtolhatott az élről, azonban csak egy második felvezető kör után: Jack Aitken és Matteo Nannini autója is lefulladt a rajtrácson, de csak Aitken tudott elrajtolni, miután Nannini Camposában megadta magát a sebességváltó.

A rajtot nem kapta el jól Lawson, és csapattársa, a szintén Red Bull-junior Jüri Vips át is vette a vezetést, Lawsont pedig Oscar Piastri is megelőzte, azonban ahogyan arra számíthattunk, az első kör után már jött is a biztonsági autó:

Ticktum, Pourchaire és Armstrong valamiért úgy gondolták, hogy a 4. helyért harcolva a 3-as kanyarban elférnek egymás mellett, de ennek az lett a vége, hogy Ticktum mindkettejüket meglökte, Pourchaire még pont tudott korrigálni, és a bukótérbe hajtott, de megütötte a kezét, és fel kellett adnia a versenyt, míg Armstrong futamának ismét a gumifal vetett véget.

Az újraindítást követően Lawson visszaelőzte Piastrit a második helyért, és Vips nyomába eredt, míg Svarcman is megkezdte a felzárkózását, és feljött a 6. helyre, megelőzve a két UNI-Virtuosit.

Lawson a 6. körben utol is érte Vipset, azonban kapott egy 10 másodperces időbüntetést, miután az első körben szabálytalanul védekezett Pourchaire ellen. A kerékcserék sorát a 6. körben kezdte meg Vips.

A középmezőnybe a 10 másodperces büntetését követően visszaeső Lawson gyorsan átrágta magát Beckmannon és Csoun, míg Svarcman továbbra is elkepesztő tempót diktált, és miután megelőzte Boschungot, már a 3. volt.

Nem dőlhetett azonban hátra elégedetten a Prema: Piastrit a kerékcseréjét követően veszélyesen engedték ki, így ő is kapott egy 5 másodperces büntetést, de „szerencséjére” ekkor 7 másodperces előnye volt csapattársa, Robert Svarcman előtt.

Vips az élen nem is került nyomás alá sokáig, azonban az F2 mozgó sikánja, Alessio Deledda a kék zászlókat ignorálva majdnem a falba rakta őt, amikor megpróbálta lekörözni a 17. körben, ez pedig lehetőséget adott Piastrinak a felzárkózásra.

Borzalmas versenye volt a pontversenyén élén álló Kuan-jü Csou-nak is. A rádión panaszkodva nem értette, hogy miért lassabb körönként 1 másodperccel csapattársánál, a remek felzárkózással a 11. helyről a 4-re javító Felipe Drugovich-nál, és nem is szerzett pontot.

Piastrit azonban nem zavarta, hogy 5 másodperces büntetése volt, és azért megpróbálta megszerezni a vezetést a pályán. Sikerült is 1 másodpercen belülre kerülnie, de a pályán már nem tudott előzni, meg kellett elégednie a 2. hellyel.